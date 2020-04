OtterBox lanza un protector de pantalla antimicrobios que ya puedes comprar

David Carnoy/CNET

En enero pasado, durante la feria de electrónica CES de Las Vegas, la gente de OtterBox colocó un nuevo protector de pantalla Amplify Glass en mi iPhone 11 Pro. No lucía demasiado diferente de otros protectores de pantalla, pero tenía una característica interesante: según OtterBox, el vidrio Corning estaba infundido con una tecnología antimicrobiana de iones de plata registrada por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) que mataría al 99.9 por ciento de las bacterias de la superficie.

Ahora, casi tres meses después, con el mundo en un lugar diferente y más aterrador, el nuevo protector de pantalla antimicrobiano OtterBox está disponible y es más probable que encuentre una audiencia receptiva, incluso a su alto precio de lista de US$50.

La tecnología en sí no es nueva, pero la compañía dice que es el primer protector de vidrio registrado por la EPA en el mercado. Para ser claros, OtterBox no lo comercializa como algo que va a acabar con el coronavirus. "La propiedad antimicrobiana de los protectores de pantalla Amplify está incrustada en el vidrio para que pueda mantener su resistencia al daño, claridad óptica y sensibilidad al tacto", dice la compañía. Sin embargo, en un descargo de responsabilidad deja claro que: "Amplify Glass con tecnología antimicrobiana no protege a los usuarios ni proporciona ningún beneficio de salud directo o implícito".

En otras palabras, OtterBox no quiere ser demandado si te enfermas, ya sea que contraigas COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Pero si eres una de esas personas que está paranoica con todos esos pequeños microbios que viven en la pantalla de su teléfono, esto puede darle un poco de tranquilidad, incluso si limpias tu teléfono regularmente.

Después de todo, una limpieza rápida de tu pantalla probablemente no la limpia tanto como crees. En CES, OtterBox realizó una prueba de bacterias en la pantalla del teléfono de nuestra colega Alison DeNisco, que había limpiado su pantalla el día anterior. Con un puntaje de 469 RLU, su pantalla falló la prueba. Otterbox le dijo que el puntaje límite para un quirófano en un hospital es de 100, mientras que para una habitación de recuperación es de 250.

No puedo decir si el protector de pantalla Otterbox Amplify con tecnología antimicrobiana me ha salvado de una enfermedad. Pero diré que se ha mantenido bastante bien durante tres meses y mi teléfono se ha mantenido completamente intacto sin rasguños ni grietas visibles. Hace un par de meses también comencé a usar una cubierta Speck Presidio Pro con protección microbiana en mi teléfono. (Otterbox también está vendiendo una cubierta Defender Series con protección antimicrobiana para el iPhone 11 y los Samsung Galaxy S20).

Por supuesto, lo mejor que puedes hacer es lavarte las manos muy bien y evitar tocarte la cara.