Expresa tu lealtad por 'Star Wars' con estas cubiertas para tu iPhone

OtterBox

En preparación al estreno en diciembre de Star Wars: The Last Jedi, OtterBox tiene una nueva colección de cubiertas con el tema Star Wars que le darán a tu iPhone los poderes Jedi que no sabías que tenía.

Bueno, eso no es cierto, pero estas cubiertas están bastante bien aunque te advertimos: son caras. Puedes escoger entre cinco diseños "únicos" para el iPhone 7/8 (US$45) y el iPhone 7 Plus/8 Plus (US$55).

Desafortunadamente, no tienen nada disponible para el iPhone X, al menos por ahora. Según OtterBox, las cubiertas de Star Wars para el iPhone X llegarán "a principios de 2018".