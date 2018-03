Andrew H. Walker, Getty Images

Este domingo 4 de marzo la Academia de Hollwyood entrega los Oscars a lo mejor del cine del año pasado. Si, como en redacción, eres muy fan de la película de Greta Gerwig, Lady Bird, e igualmente fan de la de Guillermo del Toro, The Shape of Water, sabemos que tienes el corazón dividido.

En todo caso, te proponemos una encuesta para que nos digas: o bien lo que crees que va a ganar o bien lo que a ti te gustaría que ganara. Porque todos nos podemos hacer ilusiones pensando que al final el premio a la mejor interpretación masculina se lo llevará Timothée Chalamet por Call Me By Your Name en lugar de Gary Oldman por The Darkest Hour, ¿no?