Lo que significan los premios Oscar de Roma para Netflix

El domingo Netflix obtuvo tres premios Oscar por la película Roma y, aunque no conquistó la estatuilla a mejor película, el filme de Alfonso Cuarón acudió a la edición 91 de los premios de la Academia envuelta en el prestigio de ser, junto con The Favourite, la película con más nominaciones de 2019.

No es casual que Netflix haya lanzado el domingo el teaser de la película The Irishman, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel, que contará la historia de unos gángsters a lo largo de varias décadas y empleará tecnología de computadoras para "rejuvenecer" a los protagonistas, al estilo de lo que Marvel hizo con Samuel L. Jackson en Captain Marvel, por ejemplo.

Fue una declaración de intenciones: el próximo año estaremos de nuevo en la gala de los Oscar con una película sobre la mafia dirigida por Scorsese, así que como en 2019 acudimos con filmes de Alfonso Cuarón y los hermanos Coen (The Ballad of Buster Scruggs, con tres postulaciones).

En 2020 el panorama de las plataformas de streaming en Estados Unidos habrá cambiado, pues habrá un nuevo contrincante en el cuadrilátero: Disney+. Así que Netflix deberá lidiar con Amazon Prime -- y su esperada multimillonaria adaptación de The Lord of the Rings --, Apple TV, CBS All Access, Hulu y la futura plataforma de Warner, entre otras. Aclaratoria: CBS All Access pertenece a CBS, corporación de la que forman parte CNET y CNET en Español.

Netflix sabe que el contenido original es lo que le permitirá diferenciarse de otras plataformas de streaming, de allí que firmó contratos de exclusividad colosalmente caros con dos productores estrellas de la TV tradicional: Shonda Rhimes y Ryan Murphy. Además, por un monto menor, contrató a Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) para desarrollar series de horror.

En el campo de las películas, el tema es más complejo para Netflix pues el mejor talento desea que sus películas puedan ser admitidas en festivales y lograr competir en los premios Oscar. Sin esa posibilidad, muchos directores de gran relieve evitarán desarrollar sus proyectos allí.

Esta estrategia de Netflix recibió un duro golpe en marzo de 2018, cuando Steven Spielberg declaró en una entrevista con ITV News -- reproducida por Variety -- que las películas de Netflix no merecían premios Oscar. "Una vez que te comprometes con el formato televisivo, eres una película de TV. Si es un buen show, merece un Emmy pero no un Oscar", afirmó el director de Schindler's List.

Puede decirse que los tres premios Oscar de Roma confirman que Netflix no sólo está en el negocio de aumentar el número de suscriptores -- Netflix posee 139 millones de suscriptores a enero de 2019 -- sino que está dispuesto a modificar su estrategia de estreno de algunos títulos para ser percibida por los directores de Hollywood como un estudio válido para albergar sus producciones.

Un primer paso en esa dirección se produjo el pasado 22 de enero, cuando Netflix se convirtió en la primera plataforma de streaming que se une a la Motion Picture Association of America (MPAA), el lobby más poderoso de Hollywood en el mundo. Netflix fue la primera empresa de Internet que es admitida como miembro en los 97 años de vida de esta institución, que agrupa a los seis estudios tradicionales de la era dorada del cine. De esta manera, la plataforma de streaming no sólo quiere Emmys — su objetivo es competir también en los Oscar.

Reproduciendo: Mira esto: Las películas pop que más esperamos en 2019

Con muy selectas películas, Netflix está dispuesta a estrenarlas en cines durante dos o tres semanas para que puedan calificar a los premios Oscar en Estados Unidos. Además, logró que sus títulos sean admitidos en dos festivales de prestigio: Venecia -- Roma ganó el León de Oro en 2018 -- y Berlín -- Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, entró en el certamen oficial en 2019 --, aunque Cannes sigue estando renuente a aceptar películas de la plataforma de streaming.

Por lo pronto, Scorsese se encuentra dando los últimos detalles a The Irishman, que se estrenará primero en cines en el otoño antes de debutar en la plataforma de streaming. Y Guillermo del Toro, tras el Oscar de The Shape of Water, prepara su regreso tras las cámaras con una película animada para Netflix, basada en el cuento de Pinocho. Netflix sabe que Hollywood sigue conservando un aura mítica para los grandes realizadores.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.