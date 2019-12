Walt Disney Pictures

Saltó a la fama interpretando al cantautor folk de Inside Llewyn Davis de los hermanos Coen, nos incomodó con su interpretación de un techie sin demasiados escrúpulos en Ex Machina y hemos podido disfrutar de todo su rango como actor en A Most Violent Year o la miniserie de HBO Show Me a Hero. Pero el papel que ha definido la carrera de Oscar Isaac durante los últimos años ha sido el de Poe Dameron, el piloto incapaz de cumplir órdenes y que lucha junto a la Resistencia en la nueva trilogía de Star Wars.

Coincidiendo con el estreno de The Rise of Skywalker conversamos con Isaac telefónicamente para que nos hablara de los retos de interpretar a este personaje y nos dejara escuchar un acento en español que delata sus raíces guatemaltecas y cubanas.

Quería empezar preguntándote por Poe. En The Last Jedi el personaje de Laura Dern lo describe como un "troublemaker", un alborotador. ¿Es una buena descripción?

Sí creo que tiene un espíritu rebelde, un corazón rebelde. Pero en esa película estaba buscando cómo iban a sobrevivir lo que estaba pasando, lo que él podía hacer. Es un hombre de acción y estaba en una situación donde no podía hacer nada. Tenía que aprender cómo ser líder y no solo ser un soldado. Y en la nueva película, me emociona porque la gente va a ver que su pasado es un poco sorprendente. Tiene un pasado complicado y creo que eso lo va a hacer muy interesante.

¿Dirías qué es como el Han Solo de esta nueva trilogía?

Eso es un poco una reducción del personaje. Es su propio personaje. Tiene cosas que son similares a Han Solo, pero Han Solo nunca fue un hombre militar. Y este hombre es alguien completamente para la causa de la Resistencia. Hay algo rebelde dentro de él y tiene una pasión y amor por sus amigos. En esta nueva película se ven muchas más partes de su personaje, es un poquito más dinámico, tiene muchas más cosas que hacer, es un poco más activo.

E imagino que en realidad no puedes contar mucho más y debes llevar meses manteniendo secretos sobre lo que va a pasar en Star Wars: el ascenso de Skywalker.

Sí, porque queremos que vaya la gente y que se sorprendan, que se puedan perder en la historia. Si saben demasiado de las cosas que pasan pues se pierde algo.

Háblame del último día en el set de The Rise of Skywalker. ¿Fue agridulce?

Sí, superagridulce. Se sentía: "Por fin terminamos ya. Subimos la montaña". Pero también son seis años de estar con esos amigos, con J.J. (Abrams), con John (Boyega), con Daisy (Ridley)... Hicimos amistades muy cercanas y voy a echarlos de menos. Fue muy emocionante oír a Anthony Daniels, han pasado 42 años con él haciendo este personaje de C-3PO. Oírlo despedirse de este personaje fue muy impresionante.

Volviendo a John Boyega, se ha escrito mucho sobre la amistad entre ambos. Y él incluso te ha dedicado una carta muy divertida en sus redes sociales.

Él y yo desde el primer día que nos conocimos instantáneamente nos hicimos amigos. Hay una química que tenemos desde el primer momento. Me llevo tan bien. Me ha encantado gozar con él en el set y hacer estos personajes. Y sí vi el video que hizo (risas). Lo que me gustó es que quería compartir con todos el tipo de relación que tenemos y el sentido del humor que tenemos. Fue muy divertido.

My brother Oscar never responds to his texts so one must write him a letter ! pic.twitter.com/lHoAPKx4oU — John Boyega (@JohnBoyega) November 30, 2019

Pero tú no eres nada activo en redes sociales, de hecho.

Sí, no me interesa mucho. Es bastante ruido que no necesito en mi vida. Ya tengo demasiado que hacer.

Y contraponiendo a ese último día, no sé si recuerdas el primer día en el set de The Force Awakens. Imagino que al principio debió ser un poco difícil ajustarse a películas de esta escala.

Sí, la escala de esta producción era más grande que cualquier cosa que había hecho en ese momento. Y fue difícil ajustarme a lo que estaba pasando. Y saber cómo vivir en este mundo tan raro y tan distinto. La cosa es que tenía un director increíble y generoso con una energía y un gozo que fueron infecciosos. Fue J.J. Abrams el que me ayudó a calmarme. Fuimos colaborando para darle un buen centro de humor a Poe. Pero sí fue una cosa muy distinta y difícil.

¿Tienes sensación de mucha responsabilidad al participar en una saga con tanta historia como esta? No sé si incluso estudias sobre todos los títulos y personajes antes de empezar con la promoción...

No, para nada. No tengo tiempo para toda esa bobería (risas). No siento nada de responsabilidad. Mi responsabilidad es para el guión que han escrito. Estamos contando un cuento, una historia. Y eso es a lo que me tengo que poner las pilas, a hacer eso. Pero la responsabilidad de lo que quieren los fans, lo que no quieren los fans... todo eso no me va a ayudar a hacer el trabajo. Ni cuando hago Shakespeare siento responsabilidad. Y eso es mucho más antiguo (risas).

¿Cuál es tu relación con la saga? ¿Eras fan de ella antes?

Sí, desde el principio era fan. Recuerdo que fui a ver Return of the Jedi con mi papá. Y me quedé bastante impresionado. Mi familia siempre han sido fans y cuando salía una nueva película nos reuníamos. Nos encantaba, era una razón para estar juntos. Es parte de mi familia

¿Me puedes contar alguna cosa sobre Dune, la película que estás haciendo con Denis Villeneuve y que se estrena el año que viene?

Es una película muy interesante. De esa historia vino la inspiración para Star Wars, para Star Trek, para un montón de historias diferentes que nos encantan. Frank Herbert, el escritor de Dune, fue el primero que creó un mundo así. Denis Villeneuve es uno de los mejores directores trabajando ahora mismo. Lo que ha hecho en esta película es muy impresionante. Es una cosa oscura, rara, con personajes muy complicados. Estoy muy emocionado de haber sido parte de esa película.

¿Qué pasaría si cruzaran a Ava, la androide que creó tu personaje en Ex Machina, con BB-8?

(Risas) Bueno, pues sale una robot más hermosa.

Un poco menos tierna que BB-8 tal vez...

Tal vez sí, un poco menos...

No nos despedimos de Oscar Isaac sin antes preguntarle también si está viendo The Mandalorian. Pero parece que el intérprete todavía no ha tenido tiempo de reírse de las monerías de Baby Yoda.