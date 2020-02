Hans Zimmer, ganador del Oscar, compone el nuevo himno de la MLS

La Major League Soccer (MLS) quiere que su temporada 25 sea como una película inolvidable y para eso contrató al compositor alemán ganador del Oscar, Hans Zimmer, para componer el himno oficial que se escuchara en cada partido de la liga.

En un comunicado, la MLS informó este miércoles 26 de febrero que su himno fue compuesto por Zimmer, quien ganó el Oscar por la banda sonora de The Lion King (1994) y que además ha trabajado en más de 150 películas —entre ellas, Gladiator, The Dark Knight trilogy y Pirates of the Caribbean.



"Hola, soy Hans Zimmer, y para mí es un honor crear el nuevo himno para la MLS como parte de su celebración de sus 25 temporadas. Con esta composición quise darle a los aficionados y jugadores el sentimiento de anticipación, drama y emoción, todo lo que hace este juego único y especial", dice en el video el propio compositor.

El nuevo himno se reproducirá cuando los jugadores salgan de los vestuarios camino a la cancha y en los audios de las transmisiones de la MLS en todo el mundo, como sucede con el himno de la Champions. También estará disponible para que los fanáticos la descarguen a través de varios servicios de transmisión de música.

Según la MLS, la grabación se realizó en Ocean Way Recording Studios, en Nashville, y contó con la participación de más de 40 músicos. "Nada conmueve a las personas como el fútbol; componer un himno para la Major League Soccer fue un desafío emocionante y un gran honor dado su crecimiento", dijo Zimmer en el comunicado de la liga.

Este año, la MLS ha decidido conmemorar la temporada 25 por todo lo alto. Las celebraciones comenzaron con un desfile, en la semana de la moda realizada en Nueva York, con la presentación de los uniformes oficiales.