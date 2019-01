Black Panther recibe 7 nominaciones al Oscar –y las redes sociales no lo pueden creer

Black Panther ya hizo historia, pero muchos no están muy convencidos de las razones.

La cinta sobre el superhéroe afroamericano de Marvel es el primer largometraje de superhéroes nominado a Mejor película por La Academia. Además, compite en otras 6 categorías: mejor banda sonora original; mejor canción original; mejor diseño de producción; mejor diseño de vestuario; mejor edición de sonido y mejor sonido.

Si detallamos, la cinta que trata sobre las ambiciones de poder, en el ficticio reino de Wakanda no está nominada en las otras categorías principales (actores, guión, etc.), ni siquiera en efectos especiales, donde sí entró Avengers Infnity War. ¿Entonces cuáles son sus méritos? Para aclarar algunos puntos, te invitamos a que leas la reseña que hicimos en CNET y que no tiene spoilers.

Mientras tanto, te mostramos las divertidas reacciones en Twitter a favor y en contra de las nominaciones de Black Panther:

En shock

BLACK PANTHER TUVO 7 NOMINACIONES pic.twitter.com/HvBhnkYDUV — 𝑀𝒶𝓇𝒾💍💙 (@multifangirl01) January 22, 2019

¿Todo bien camaradas?

#BlackPanther se lleva 7 nominaciones a los Oscars incluyendo Mejor Película.

Así nos vamos a comer hoy: pic.twitter.com/4YGdQdZXRl — VS Gamers (@Versusgamers) January 22, 2019

Fingen

Los fans de marvel intentando fingir que Black Panther se merece sus nominaciones #OscarNominations pic.twitter.com/Frx8ICAIuq — Fernando Gutierrez (@Fernand66070087) January 22, 2019

Incrédulo

Estoy literal así con las nominaciones de Black Panther (y poquito con Roma) a los #Oscars2019 pic.twitter.com/70Yopxt2cF — Jorge Luis Cuéllar. (@cokecuellar) January 22, 2019

La categoría que faltó

Black Panther tiene siete nominaciones a los #Oscars 2019 incluyendo "Mejor Hombre Gato" pic.twitter.com/h0pNAvgbS6 — Barón del Huachicol (@LosSimpsonMX) January 22, 2019

Emoción geek

ESTA SPIDERMAN INTO THE SPIDER VERSE, INFINITY WAR ESTÁN NOMINADAS Y BLACK PANTHER TIENE 7 NOMINACIONES ESTOY GRITANDO EN TODOS LOS IDIOMAS POSIBLES pic.twitter.com/MtXi0JPYMh — LUMEN endgame ︽✵︽ (@iluftdowney) January 22, 2019

Corazón partío

estoy feliz por que Black Panther tenga 7 nominaciones al oscar PERO INFINITY WAR SOLO TENGA UNA ES INDIGNANTE pic.twitter.com/JppTBNW7XH — Rocio︽✵︽-92 for A4. (@rxcix_zuccx) January 22, 2019

Wakanda Forever

Yo viendo las nominaciones de Black Panther. pic.twitter.com/30tBK5AYr8 — Abel. (@AUDVIBES) January 22, 2019

