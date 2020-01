Oscar 2020: Joker, Netflix y Parasite hacen historia en las nominaciones

Angela Weiss / AFP/Getty Images

La Academia de Ciencia y Artes Cinematográficas de Hollywood anunció la mañana del lunes, 13 de enero de 2020, las nominaciones a los premios Oscar 2020. El anuncio fue hecho por los actores John Cho e Issa Rae. La gran novedad: Netflix recibió nominaciones a mejor película película, con The Irishman y Marriage Story. El cine coreano también hizo historia: Parasite logró nominación a mejor película y mejor director, entre otras.

México fue reconocido a través de Rodrigo Prieto, nominado a mejor cinematografía por The Irishman; es importante destacar que desde 2014 un mexicano ha ganado el Oscar en esta categoría (tres por Emmanuel Lubezki y una por Alfonso Cuarón), por lo que un triunfo de Prieto sería un espaldarazo a su trayectoria, en la que ya recibió dos nominaciones previamente, por Silence, en 2017, y por Brokeback Mountain, en 2016.

España también tiene razones para celebrar pues el malagueño Antonio Banderas fue nominado a mejor actor principal por Dolor y gloria –filme dirigido por el realizador Pedro Almodóvar– que fue postulado a mejor filme internacional (categoría que cambió su nombre, antes se conocía como mejor película de habla no inglesa). La película de Netflix, Klaus, producida en España y dirigida por Sergio Pablos y Carlos Martínez López, quedó entre las nominadas a mejor largometraje de animación.

En total, la película más nominada en 2020 fue Joker, con 11 postulaciones, entre ellas mejor película y actor principal para Joaquin Phoenix; seguido de The Irishman (10), Once Upon a Time in Hollywood (10) y 1917 (10). También son dignas de mención las postulaciones recibidas por Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story y Parasite, cada una con seis.

Es quizás la lista de películas nominadas más sólida y variada vista en los últimos años: con un filme basado en un cómic (Joker), una cinta de Corea del Sur (Parasite), una sátira sobre la Alemania nazi en la que Adolf Hitler es un personaje imaginario (Jojo Rabbit), un drama sobre gángsters (The Irishman) dirigido por una leyenda del cine, como Martin Scorsese; junto con dos drama de corte íntimo (Little Women y Marriage Story) y una película de guerra ambientada en la Primera Guerra Mundial (1917).

En una medida sin precedentes, la gala de entrega de los premios Oscar no tendrá animador por segundo año consecutivo. La ceremonia de entrega de la edición 92 de los premios Oscar se celebrará el 9 de febrero de 2020 y será transmitida en Estados Unidos por la cadena ABC.

A continuación, la lista de las nominaciones.

Lista nominados a los Oscar 2020

Mejor película

1917 (Universal)

Ford v Ferrari (Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros.)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Parasite (Neon)

Actor principal

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Actriz principal

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Actriz en un papel de reparto

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)



Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)



Actor en un papel de reparto

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Dirección

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Guión adaptado

The Irishman (Steven Zaillian)

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Joker (Todd Phillips & Scott Silver)

Little Women (Greta Gerwig)

The Two Popes (Anthony McCarten)

Guión original

1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)

Knives Out (Rian Johnson)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Película internacional

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Miserables (France)

Pain and Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

Diseño de producción

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Edición

Ford v Ferrari (Andrew Buckland & Michael McCusker)

The Irishman (Thelma Schoonmaker)

Jojo Rabbit (Tom Eagles)

Joker (Jeff Groth)

Parasite (Jinmo Yang)

Cinematografía

1917 (Roger Deakins)

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)

Efectos visuales

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Diseño de vestuario

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Joker

Little Women

Mezcla de sonido

1917

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Edición de sonido

1917

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Banda sonora original

1917 (Thomas Newman)

Joker (Hildur Guðnadóttir)

Little Women (Alexandre Desplat)

Marriage Story (Randy Newman)

Star Wars: The Rise of Skywalker

Largometraje documental

American Factory (Netflix)

The Cave (National Geographic)

The Edge of Democracy (Netflix)

For Sama (PBS)

Honeyland (Neon)

Cortometraje documental

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Cortometraje animado

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Cortometraje de acción en vivo

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Maquillaje y estilismo de cabello

1917

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

Largometraje animado

How to Train Your Dragon: The Hidden World (Dreamworks)

I Lost My Body (Netflix)

Klaus (Netflix)

Missing Link (United Artists Releasing)

Toy Story 4 (Pixar)

Canción original

"I Can't Let You Throw Yourself Away" (Toy Story 4) — Randy Newman

"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

"I'm Standing With You" (Breakthrough) — Diane Warren

"Into the Unknown" (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

"Stand Up" (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo