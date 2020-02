Oscar 2020: Parasite hace historia

Getty Images

La película surcoreana Parasite ha hecho historia en la edición 92 de los premios Oscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) que se ha celebrado en el Dolby Theatre de Los Ángeles este 9 de febrero. Parasite se ha convertido en la primera película en lengua no inglesa en llevarse el máximo galardón de la noche: el de mejor película. Además de ser el primer título que gana en los apartados de película y película internacional a la vez.

El film dirigido por Bong Joon-ho también se ha llevado los premios de mejor guión original para Joon-ho y Han Jin Won. Ambos han hablado mediante una traductora, expresando la importancia de estar representando a Corea del Sur en la gala. Joon-ho ha aceptado el Oscar a mejor película internacional, explicando el orgullo que sentía al recibir este premio tras su cambio de nombre, antes era el Oscar a la mejor película en lengua extranjera.

Bong, que ha confesado haberse relajado después de ganar en la categoría de mejor película internacional convencido de que no ganarían más premios, ha amenazado con beber hasta el amanecer tras hacerse también con el premio en la categoría de mejor dirección. El surcoreano ha tenido palabras de admiración para todos los nominados en su categoría. De Martin Scorsese ha dicho haber estudiado sus películas en la escuela. A Quentin Tarantino le ha agradecido que pusiera las películas que él ha dirigido en sus listas cuando nadie lo conocía en Estados Unidos.

La productora de Parasite, Kwak Sin Ae, ha expresado la incredulidad de todo el equipo al ganar el máximo galardón de la noche. "Estoy sin palabras. Nunca imaginamos que esto iba a pasar. Estamos tan contentos", ha dicho también mediante una traductora.

La gala, que un año más no ha tenido presentador principal, se ha mantenido falta de mucha sorpresa en el resto de categorías. Los Oscar han empezado con la cantante y actriz Janelle Monáe en el escenario con un número musical en el que también la ha acompañado Billy Porter (Pose) y haciendo referencias a algunos de los títulos más populares del año como Midsommar, Little Women, Us, Hustlers o Joker. Monáe también ha aprovechado la ocasión para reivindicar la falta de mujeres nominadas en el apartado de dirección de los Oscar este año.

El primer premio de la noche se lo ha llevado Brad Pitt por su papel en Once Upon a Time... in Hollywood. El actor, visiblemente emocionado, ha mencionado el hecho que el consejero de seguridad nacional John Bolton no testificó ante el Senado esta semana. Además de bromear que le gustaría ver la versión de Quentin Tarantino sobre ello para que así los adultos puedan hacer lo correcto. "Esto es para mis hijos, que le dan color a todo lo que hago", ha concluido el actor en su discurso de agradecimiento.

Sin sorpresas, Laura Dern se ha llevado el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de Netflix, Marriage Story. "Noah (Baumbach) ha escrito una película sobre el amor y sobre cómo conciliar divisiones", ha dicho la actriz en su discurso de agradecimiento, deseando que nos apliquemos esa voluntad de conciliación en nombre de la salud de nuestro planeta. Dern ha acabado su discurso refiriéndose a sus padres, los también actores Bruce Dern y Diane Ladd, a quien se ha referido como sus héroes.

El primer Oscar de la noche para Joker se lo ha llevado su compositora, la islandesa Hildur Guðnadóttir. "Para las chicas, las mujeres, las madres, las hijas que escuchan la música dentro de ellas. Por favor, hablen. Necesitamos oír sus voces", ha dicho la compositora.

El segundo premio para este título se lo ha llevado, como se esperaba, Joaquin Phoenix. El intérprete en su línea habitual, ha hecho un discurso inconexo pero donde ha reivindicado temas importantes como el respeto al planeta y los derechos de los animales. "No me siento por encima de ninguna de los otros nominados en mi categoría o de nadie en esta habitación, porque todos compartimos el amor por el cine", ha dicho el actor. "Muchos en esta habitación tenemos la oportunidad de darle voz a los que no la tienen". El intérprete, muy emocionado, ha concluido rememorando a su hermano River Phoenix. "Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: acude al rescate con amor y la paz seguirá".

Y Renée Zellweger ha cerrado las categorías interpretativas sin sorpresas. La actriz, que ha ganado interpretando a Judy Garland en Judy, ha explicado que Garland nunca ganó un Oscar en su vida y ha reconocido lo que le debía a la actriz al haberse puesto en su piel, diciendo que el galardón era representativo de su legado.

El Oscar al mejor guión adaptado se lo ha llevado el neozelandés Taika Waititi por Jojo Rabbit. Waititi le ha agradecido el premio a su madre, que fue quien le dio el libro original de Christine Leunens en el que se basó para escribir esta película. De hecho los Oscar 2020 han estado llenos de referencias de los presentadores y ganadores a sus madres.

Justo cuando la ceremonia estaba empezando a perder ritmo entre las candidaturas más técnicas y el típico montaje musical que tanto le gusta incluir a la Academia, Eminem ha hecho una aparición sorpresa en el escenario del Dolby Theater para cantar su tema clásico "Lose Yourself". Hemos visto a Gal Gadot, Anthony Ramos, Idina Menzel, Billie Eilish o FINNEAS moviendo la cabeza e incluso cantado a ritmo de la canción.

Entre los mejores momentos de la noche, más allá de Eminem, Monáe o Billie Eilish que junto a su hermano, FINNEAS, ha versionado la canción "Yesterday" para el In Memoriam, tenemos que mencionar a algunos de los presentadores.

Chris Rock y Steve Martin han destacado la falta de un presentador principal este año, además de bromear sobre lo mucho que les gustó la primera temporada de The Irishman, quejarse por la falta de vaginas en la lista de nominados a los Oscar de este año (en alusión a la falta de mujeres) y reivindicar el hecho que Cynthia Erivo fuera la única intérprete negra en estar nominada este año.

Salma Hayek, que ha presentado junto a Oscar Isaac, ha agarrado al actor de la mano diciendo que ya se podía decir que oficialmente había sostenido un Oscar en el escenario del Dolby.

Aunque personalmente nos quedamos con Olivia Colman, que ha presentado el Oscar a la mejor interpretación masculina. La actriz británica ha dicho que no quería alargarse mucho para volver al bar y ha bromeado que el año pasado, cuando ganó el Oscar por The Favourite, fue la mejor noche de la vida de su marido.

Ahora solo nos queda esperar que Bong Joon-ho pueda beber en paz y hasta el amanecer. Desde luego el cineasta surcoreano se lo merece.

Lista completa de nominados y ganadores a los Oscar de 2020

Actor de reparto

TOM HANKS - A Beautiful Day in the Neighborhood

ANTHONY HOPKINS - The Two Popes

AL PACINO - The Irishman

JOE PESCI - The Irishman

*GANADOR BRAD PITT - Once upon a Time...in Hollywood

Película animada

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD - Dean DeBlois, Bradford Lewis y Bonnie Arnold

I LOST MY BODY - Jérémy Clapin y Marc du Pontavice

KLAUS - Sergio Pablos, Jinko Gotoh y Marisa Román

MISSING LINK - Chris Butler, Arianne Sutner y Travis Knight

*GANADORA TOY STORY 4 - Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonas Rivera

Corto (animado)

DCERA (DAUGHTER) - Daria Kashcheeva

*GANADOR HAIR LOVE - Matthew A. Cherry y Karen Rupert Toliver

KITBULL - Rosana Sullivan y Kathryn Hendrickson

MEMORABLE - Bruno Collet y Jean-François Le Corre

SISTER - Siqi Song

Guión (original)

KNIVES OUT - Escrito por Rian Johnson

MARRIAGE STORY - Escrito por Noah Baumbach

1917 - Escrito por Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Escrito por Quentin Tarantino

*GANADOR PARASITE - Guión de Bong Joon-ho, Han Jin Won; Historia de Bong Joon-ho

Guión (adaptado)

THE IRISHMAN - Guión de Steven Zaillian

*GANADOR JOJO RABBIT - Guión de Taika Waititi

JOKER - Escrito por Todd Phillips & Scott Silver

LITTLE WOMEN - Escrito para la pantalla por Greta Gerwig

THE TWO POPES - Escrito por Anthony McCarten

Corto

BROTHERHOOD - Meryam Joobeur y Maria Gracia Turgeon

NEFTA FOOTBALL CLUB - Yves Piat y Damien Megherbi

*GANADOR THE NEIGHBORS' WINDOW - Marshall Curry

SARIA - Bryan Buckley y Matt Lefebvre

A SISTER - Delphine Girard

Diseño de producción

THE IRISHMAN - Diseño de producción: Bob Shaw; Decoración: Regina Graves

JOJO RABBIT - Diseño de producción: Ra Vincent; Decoración: Nora Sopková

1917 - Diseño de producción: Dennis Gassner; Decoración: Lee Sandales

*GANADORA ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Diseño de producción: Barbara Ling; Decoración: Nancy Haigh

PARASITE - Diseño de producción: Lee Ha Jun; Decoración: Cho Won Woo

Diseño de vestuario

THE IRISHMAN - Sandy Powell y Christopher Peterson

JOJO RABBIT - Mayes C. Rubeo

JOKER - Mark Bridges

*GANADORA LITTLE WOMEN - Jacqueline Durran

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Arianne Phillips

Documental (largo)

*GANADOR AMERICAN FACTORY - Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert

THE CAVE - Feras Fayyad, Kirstine Barfod y Sigrid Dyekjær

THE EDGE OF DEMOCRACY - Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris y Tiago Pavan

FOR SAMA - Waad al-Kateab y Edward Watts

HONEYLAND - Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska y Atanas Georgiev

Documental (corto)

IN THE ABSENCE - Yi Seung-Jun y Gary Byung-Seok Kam

*GANADOR LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU'RE A GIRL) - Carol Dysinger y Elena Andreicheva

LIFE OVERTAKES ME - John Haptas y Kristine Samuelson

ST. LOUIS SUPERMAN - Smriti Mundhra y Sami Khan

WALK RUN CHA-CHA - Laura Nix y Colette Sandstedt

Actriz de reparto

KATHY BATES - Richard Jewell

*GANADORA LAURA DERN - Marriage Story

SCARLETT JOHANSSON - Jojo Rabbit

FLORENCE PUGH - Little Women

MARGOT ROBBIE - Bombshell

Edición de sonido

*GANADORA FORD V FERRARI - Donald Sylvester

JOKER - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney y Rachael Tate

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Wylie Stateman

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER - Matthew Wood y David Acord

Mezcla de sonido

AD ASTRA - Gary Rydstrom, Tom Johnson y Mark Ulano

FORD V FERRARI - Paul Massey, David Giammarco y Steven A. Morrow

JOKER - Tom Ozanich, Dean Zupancic y Tod Maitland

*GANADORA 1917 - Mark Taylor y Stuart Wilson

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Michael Minkler, Christian P. Minkler y Mark Ulano

Dirección de fotografía

THE IRISHMAN - Rodrigo Prieto

JOKER - Lawrence Sher

THE LIGHTHOUSE - Jarin Blaschke

*GANADOR 1917 - Roger Deakins

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Robert Richardson

Edición



*GANADORA FORD V FERRARI - Michael McCusker y Andrew Buckland

THE IRISHMAN - Thelma Schoonmaker

JOJO RABBIT - Tom Eagles

JOKER - Jeff Groth

PARASITE - Yang Jinmo

Efectos visuales

AVENGERS: ENDGAME - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken y Dan Sudick

THE IRISHMAN - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser y Stephane Grabli

THE LION KING - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman

*GANADORA 1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler y Dominic Tuohy

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach y Dominic Tuohy

Maquillaje y peluquería

*GANADORA BOMBSHELL - Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker

JOKER - Nicki Ledermann y Kay Georgiou

JUDY - Jeremy Woodhead

MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL - Paul Gooch, Arjen Tuiten y David White

1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis y Rebecca Cole

Película internacional

CORPUS CHRISTI - Polonia

HONEYLAND - Macedonia del Norte

LES MISÉRABLES - Francia

DOLOR Y GLORIA - España

*GANADORA PARASITE - Corea del Sur

Música (banda sonora original)



*GANADORA JOKER - Hildur Guðnadóttir

LITTLE WOMEN - Alexandre Desplat

MARRIAGE STORY - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER - John Williams

Música (Canción original)

I CAN'T LET YOU THROW YOURSELF AWAY - de Toy Story 4; Música y letra de Randy Newman

*GANADORA (I'M GONNA) LOVE ME AGAIN - de Rocketman; Música de Elton John; Letra de Bernie Taupin

I'M STANDING WITH YOU - de Breakthrough; Música y letra de Diane Warren

INTO THE UNKNOWN - de Frozen II; Música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez

STAND UP - de Harriet; Música y letra de Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo

Dirección

THE IRISHMAN - Martin Scorsese

JOKER - Todd Phillips

1917 - Sam Mendes

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Quentin Tarantino

*GANADOR PARASITE - Bong Joon-ho

Actor principal

ANTONIO BANDERAS - Dolor y gloria

LEONARDO DICAPRIO - Once upon a Time...in Hollywood

ADAM DRIVER - Marriage Story

*GANADOR JOAQUIN PHOENIX - Joker

JONATHAN PRYCE - The Two Pope

Actriz principal

CYNTHIA ERIVO - Harriet

SCARLETT JOHANSSON - Marriage Story

SAOIRSE RONAN - Little Women

CHARLIZE THERON - Bombshell

*GANADORA RENÉE ZELLWEGER - Judy

Mejor película

FORD V FERRARI - Productores: Peter Chernin, Jenno Topping y James Mangold

THE IRISHMAN - Productores: Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal y Emma Tillinger Koskoff

JOJO RABBIT - Productores: Carthew Neal, Taika Waititi y Chelsea Winstanley

JOKER - Productores: Todd Phillips, Bradley Cooper y Emma Tillinger Koskoff

LITTLE WOMEN - Productora: Amy Pascal

MARRIAGE STORY - Productores: Noah Baumbach y David Heyman

1917 - Productores: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren y Callum McDougall

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - Productores: David Heyman, Shannon McIntosh y Quentin Tarantino

*GANADORA PARASITE - Productores: Kwak Sin Ae y Bong Joon-ho