Oscar 2020: Cómo ver por Internet y televisión en Estados Unidos

Con la segura consagración de Joaquin Phoenix por su oscura interpretación del Joker (11 postulaciones) nos llega una nueva edición de los premios Oscar, una ceremonia en la que México y España tienen buenos representantes.

En la 92ª edición de los premios Oscar de 2020, no hay directores mexicanos nominados como en años anteriores, pero el país está representado por Rodrigo Prieto (Ciudad de México, 1965) en la categoría de mejor cinematografía (The Irishman) y Mayes C. Rubeo (Ciudad de México, 1962), candidata en la categoría de mejor diseño de vestuario (Jojo Rabbit). España, por su parte, cuenta con Dolor y gloria (mejor película internacional) y Antonio Banderas (mejor actor principal).

Pero todos los ojos estarán realmente sobre el servicio de streaming Netflix y su alcance, luego de que el servicio de streaming consiguiera la extraordinaria cantidad de 24 postulaciones, el mayor número obtenido en su historia.

A continuación todos los detalles de esta ceremonia y la explicación sobre lo que debes hacer para verla desde la comodidad de tu casa, por internet y televisión.

Dónde y cuándo se celebran los premios Oscar

La ceremonia de entrega de los premios Oscar se realizará el domingo 9 de febrero de 2020. Empezará a las 8 p.m. (hora del Este en Estados Unidos) y 5 p.m. (hora del Pacífico).

El Dolby Theatre de Los Ángeles será el escenario donde la industria cinematográfica de Hollywood premiará a los mejores del año. No habrá un anfitrión por segundo año consecutivo.

¿Quiénes son los nominados y los favoritos?

En CNET en Español realizamos una lista de los candidatos, las sorpresas y los favoritos de la gala, te invitamos a leerla para llegar bien informado a la ceremonia.

Cómo ver los Oscar 2020 por TV

Durante las últimas cuatro décadas, ABC ha transmitido la ceremonia. El canal está disponible en las operadoras de cable o satélite.

Igualmente puedes seguirla en YouTube TV, Sling TV, DirecTV y PlayStation Vue. Todos son servicios basados en suscripción que incluyen ABC como parte de sus paquetes. La ceremonia de los Oscar estará disponible en Hulu, si estás suscrito al plan "TV en vivo", de lo contrario sólo podrás verla un día después, es decir, en diferido. A continuación te mostramos el costo de estos servicios:

Hulu With Live TV cuesta US$45 por mes, pero debes verificar qué canales en vivo ofrece Hulu en tu vecindario.

También puedes optar por el plan de acceso de US$50 al mes que ofrece PlayStation Vue. Usa la página de Planes de PlayStation Vue para ver si puedes obtener una transmisión en vivo en el lugar donde vives.

YouTube TV. Deberás cancelar US$50 al mes para disfrutar de esta plataforma. Escribe tu código postal en la página de la lista de canales para conocer qué redes locales y en vivo están disponibles donde vives.

FuboTV es un servicio de transmisión de eventos deportivos, pero que también ofrece la programación de ABC y cuesta US$55.

Sling TV tiene un costo de US$45, pero puede bajar según el plan de canales totales que desees.

DirecTV. Desde US$50 (155 canales) hasta US$100 (300 canales), este servicio ofrece planes que se adecúan a tu bolsillo. Como siempre advertimos, consulta primero qué canales en vivo están disponibles para tu zona.

Finalmente, si estás suscrito al canal de entretenimiento E!, podrás ver la ceremonia previa, es decir, la famosa alfombra roja, desde las 2:30 p.m. hora del Pacífico, aunque este canal no tiene los derechos para transmitir la entrega de los premios.

Nota del editor: Estos precios son referenciales y podrían aumentar o bajar según intereses del propio servicio.

Cómo ver los Oscar por Internet

ABC ofrece su streaming en vivo en ABCGo y las aplicaciones de ABC para ver la entrega de loa Oscar.

Igualmente, la cuenta oficial en Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood, @TheAcademy, transmitirá el streaming en vivo de la alfombra roja a partir de las 2 p.m. hora del Pacífico. Antes este privilegio lo tenía sólo Facebook.