Oscar 2019: Las predicciones de CNET para mejor película, director, actriz y actor

La gala de entrega de los premios Oscar 2019 será diferente a las ceremonias de los años recientes. No habrá un animador, lo que no ocurre desde 1989. Y los planes que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tenía previsto para el show -- como entregar algunas categorías durante los comerciales, por ejemplo -- fueron descartadas.

Las películas con más nominaciones son Roma y The Favourite, con diez postulaciones cada una. Pero, a diferencia de otros años, no hay una clara favorita para dominar la ceremonia; de allí que hemos decidido analizar las oportunidades de los postulados a las categorías más importantes de la edición 91 de los premios Oscar.

La ceremonia de entrega de los premios Óscar será el domingo, 24 de febrero, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. En Estados Unidos podrá verse a través de la cadena ABC, en una transmisión que se inciará a las 8:00 p.m. hora del Este en Estados Unidos (5:00 p.m. PST).

