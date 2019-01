Angela Weiss / AFP/Getty Images

Si algo consiguieron los Golden Globes con sus premios para Alfonso Cuarón en el apartado de mejor dirección, para Glenn Close (en lugar de Lady Gaga) en el de mejor actriz principal, para Green Book en la categoría de mejor comedia o para Rami Malek y Bohemian Rhapsody en los de mejor actor principal y mejor película fue... confundir.

Y es que 2018 ha acabado destacándose como un año de buenas películas pero sin claros favoritos de cara a la temporada de premios de principios de 2019. Y los Óscar de la Academia de Hollywood van a tener que lidiar con esa carencia de un título dominante. Si el año pasado tuvimos The Shape of Water y hace dos las cosas estaban entre La La Land y Moonlight, este año los favoritos están menos claros y los premios principales podrían repartirse entre Roma, A Star is Born, Green Book, BlacKkKlansman, The Favourite, Vice y Bohemian Rhapsody.

Te contamos cuáles son los títulos favoritos a hacerse con una nominación en las categorías principales. Para esta selección hemos tenido en cuenta los vencedores de los Globos de Oro y Critics' Choice Awards, así como los nominados a los premios BAFTA y los diferentes sindicatos, como el de directores o actores, que han anunciado ya sus nominaciones a lo mejor del cine de 2018, además de los títulos que más han estado sonando durante las últimas semanas en la prensa especializada.

Netflix

Mejor película

Pueden ser hasta 10 los títulos nominados y los mayores interrogantes que plantea esta categoría este año son los siguientes: Roma tiene asegurada su nominación (y victoria) en la categoría de mejor película en lengua extranjera, ¿se hará también con una nominación a mejor película? ¿Conseguirá Black Panther otra nominación en la categoría de mejor película teniendo en cuenta que la Academia no suele reconocer el género de superhéroes?

Al margen de esas incógnitas podemos esperar ver nominados A Star is Born, Green Book, BlacKkKlansman, The Favourite, Vice, If Beale Street Could Talk y a lo mejor incluso la favorita del público Bohemian Rhapsody.

Y no, a pesar de que First Man estuviera entre las escogidas en esta categoría por los Critics' Choice Awards, vamos a dejarla fuera de las quinielas ya que la película de Damien Chazelle no ha contado con muchas más nominaciones o repercusión en el circuito de premios.

Crazy Rich Asians cuenta con una nominación en la categoría de mejor reparto en los premios del sindicato de actores (SAG, por sus siglas en inglés). Algo que le da ciertas (aunque pocas) oportunidades a este título de conseguir una distinción en la categoría de mejor película de los Óscar.

Mejor director

Si nos fiamos de los ganadores de los Globos de Oro y Critics' Choice Awards, Alfonso Cuarón es el favorito en este apartado por su trabajo en Roma.

Más allá de Cuarón y teniendo en cuenta a los nominados por el sindicato de directores (DGA, por sus siglas en inglés) cuentan con nominación prácticamente segura Bradley Cooper (A Star is Born), Spike Lee (BlacKkKlansman) y Adam McKay (Vice).

Peter Farrelly ha sido reconocido también por sus colegas del DGA pero la publicación reciente de un artículo acerca de las bromas que el director de Green Book hacía en los años 90, enseñando el pene a modo de gracieta, podría acabar costándole la nominación.

Podría beneficiarse del vacío dejado por este nombre el griego y siempre singular Yorgos Lanthimos por su trabajo en The Favourite.

Personalmente preferiría que la Academia tuviera en cuenta también a algunas de las directoras de cuyo trabajo pudimos disfrutar en 2018, como Marielle Heller por Can You Ever Forgive Me? o Debra Granik por Leave no Trace.

Warner Bros

Mejor actriz principal

Este Óscar llevaba grabado ya el nombre de Lady Gaga por A Star is Born, hasta que Glenn Close (The Wife) le arrebató el Globo de Oro en la categoría de mejor interpretación en una película dramática. El hecho de que Olivia Colman (The Favourite) se hiciera con el Golden Globe a mejor actriz principal en una comedia también le da posibilidades de acabar haciéndose con el Óscar. Sobre todo teniendo en cuenta que su discurso de agradecimiento fue de lo más divertido de toda la ceremonia de los Globos de Oro.

En todo caso, las tres actrices tienen las nominaciones al Óscar aseguradas. Se sumarán a ellas Emily Blunt (Mary Poppins Returns) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) si nos fiamos del resto de nominaciones a los SAG en esta categoría.

Viola Davis (Widows) ha sido reconocida en esta categoría con una nominación a los BAFTA y Yalitza Aparicio (Roma) fue nominada a los Critics's Choice Awards. Pero la inclusión de cualquiera de las dos en los Óscar sería una sorpresa.

Mejor actor principal

Si tenemos en cuenta las nominaciones de los premios SAG, Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (Green Book) y John David Washington (BlacKkKlansman) podrían contar con nominación.

Puede dar la sorpresa Ethan Hawke (First Reformed).

Patti Perret/Universal Pictures

Mejor actriz de reparto

Las compañeras de reparto de Olivia Colman en The Favourite, Emma Stone y Rachel Weisz, cuentan con nominación asegurada. Como también lo hacen Regina King (If Beale Street Could Talk) y Amy Adams (Vice).

Podrían completar la lista de nominadas Margot Robbie (Mary Queen of Scots), Emily Blunt (A Quiet Place), Claire Foy (First Man) o Nicole Kidman (Boy Erased).

Mejor actor de reparto

Lidera la categoría Mahershala Ali por Green Book, que ganó el Globo de Oro y Critics' Choice Award. Y, si nos fiamos de las nominaciones a los SAG, podrían recibir nominación también Timothée Chalamet (Beautiful Boy), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliott (A Star is Born) y Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?).

No descartamos que Sam Rockwell se haga también con una nominación por su interpretación de George W. Bush en Vice.

Pero por quien tenemos realmente los dedos cruzados es Michael B. Jordan. Su Killmonger de Black Panther se merece una nominación.

Cómo ver las nominaciones a los Óscar

Las nominaciones estarán presentadas este año por los actores Kumail Nanjiani (The Big Sick) y Tracee Ellis Ross (Black-ish).

Las nominaciones a los premios Óscar se anunciarán este martes, 22 de enero, a las 5:20 a.m. hora del Pacífico. Puedes ver aquí a qué hora equivale eso donde vives.

La Academia de Hollywood retransmitirá en directo las nominaciones en Oscar.com, Oscars.org, además de Twitter, YouTube, y Facebook.

