Oscar 2019: Roma, Green Book, Bohemian Rhapsody y Black Panther se reparten la noche

Getty Images

Al final ni Roma, ni A Star is Born, ni Bohemian Rhapsody, ni siquiera Black Panther se han hecho con el Oscar a la mejor película. Ha sido Green Book la que ha recogido esa estatuilla. La película dirigida por Peter Farrelly también se ha llevado además los premios al mejor guión original y mejor interpretación masculina de reparto para Mahershala Ali.

En la edición número 91 de los Oscar han sido muchos los títulos en brillar y ninguna la película favorita. Roma se ha acabado llevando tres premios. El de mejor dirección de fotografía para Alfonso Cuarón, que al recoger este premio ha explicado que su lema al hacer esta película fue: "¿Qué haría Chivo Lubezki?", haciendo referencia al célebre y galardonado cinematógrafo mexicano Emmanuel Lubezki con quien ha trabajado en varias ocasiones.

Cuarón no tardaría en volver al escenario del Dolby Theater de Los Ángeles para recoger el premio a la mejor película en lengua extranjera, destacando el hecho de que él mismo se hubiera criado viendo películas en lengua extranjera, filmes como Citizen Kane, Jaws o The Godfather, ha explicado bromeando.

El cineasta mexicano recogería también el prestigioso premio a mejor dirección, de manos de su amigo y compatriota Guillermo del Toro. "Gracias a la Academia por reconocer un filme sobre una mujer indígena", ha dicho Cuarón, añadiendo que este tipo de papeles solían estar relegados en el cine a historias secundarias. El director ha acabado su discurso con un: "Muchas gracias a Libo, a mi familia, a México. Y sobre todo muchas gracias a Jonás, Bu y Olmo", en español y haciendo referencia a la nana que inspiró esta película, Libo, y a sus tres hijos.

En un año en el que los Oscar no contaban con presentador, en lugar del típico discurso de comienzo, la edición 91 de los premios de la Academia de Hollywood ha arrancado en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la banda Queen en el escenario. El cantante Adam Lambert se ha unido a Brian May y Roger Taylor para dar inicio a la gala con los temas "We Will Rock You" y "We Are The Champions". Lo cierto es que la figura del presentador nunca ha llegado a echarse de menos en una velada que sí ha sido ligeramente más ágil que otros años.

Queen seguiría estando muy presente a lo largo de la noche con las cuatro estatuillas que se ha llevado Bohemian Rhapsody, a mejor edición, edición de sonido, montaje de sonido e interpretación masculina para Rami Malek.

Malek le ha agradecido al grupo británico la oportunidad de formar parte de su extraordinario legado. "Hemos hecho esta película sobre un hombre gay, un inmigrante que vivió su vida sin disculparse por nada y el hecho de que estemos celebrando esta película con ustedes esta noche significa que hay muchas ganas de historias de este tipo", ha dicho el intérprete, reivindicando el hecho de que él fuera hijo de inmigrantes egipcios y básicamente declarándole abiertamente su amor a Lucy Boynton, que interpreta a la pareja de Mercury en Bohemian.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido la actuación de Bradley Cooper y Lady Gaga, que han subido al escenario desde sus asientos en el Dolby Theater para cantar "Shallow", el tema de A Star is Born y han demostrado una vez más su talla interpretativa. Gaga no tardaría en volver al escenario para recoger el premio a la mejor canción original por ese tema. La cantante ha explicado que no hay ninguna otra persona en el planeta con quien pudiera cantar esta canción, excepto Cooper. "He trabajado duro durante mucho tiempo, pero no se trata de ganar si no de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él", ha dicho la artista visiblemente emocionada.

Black Panther ha hecho historia con el primer Oscar de Marvel en el apartado de diseño de vestuario para Ruth Carter. Además de la estatuilla para la diseñadora de producción Hannah Beachler, que no sólo es la primera persona afroamericana en recibir una nominación en esta categoría, sino también la primera ganadora. La película de Ryan Coogler también se ha llevado una estatuilla por su banda sonora.

Getty Images

No ha sido ninguna sorpresa que Spider-Man: Into The Spider-Verse se haya llevado el Oscar a la mejor película de animación, haciéndose con un premio que solía estar reservado a los estrenos de Pixar. Aunque el estudio de animación Pixar no se ha ido con las manos vacías a casa, ganando el Oscar al mejor corto de animación por Bao.

En una noche en la que han abundado la diversidad de los nominados y presentadores, el premio al mejor guión adaptado ha sido para BlacKkKlansmann. Memorable ha sido el momento de Spike Lee en el escenario agradeciendo su primer Oscar y poniéndose, naturalmente, político: "Las elecciones presidenciales de 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos. Estemos en el lugar correcto de la historia. Hagamos lo correcto", ha dicho Lee haciendo referencia al título de su película Do The Right Thing.

Olivia Colman ha agradecido su premio a la mejor interpretación femenina por The Favourite como sólo ella podría hacerlo. Con un discurso divertidísimo y absolutamente improvisado en el que ha aprovechado para decirles a sus hijos que esperaba que estuvieran viendo la ceremonia porque aquella victoria no iba a repetirse. También le ha dicho a Glenn Close, que estaba nominada por The Wife y para algunos era la favorita en la categoría, que esperaba que las cosas hubieran sido diferentes.

Lista completa de ganadores y nominados a los Oscar 2019

Actriz en un papel de reparto

Amy Adams - Vice

GANADORA Regina King - If Beale Street Could Talk

Marina de Tavira - Roma

Emma Stone - The Favourite

Rachel Weisz - The Favourite

Largometraje documental

GANADOR Free Solo



Minding the Gap

RBG

Of Fathers and Sons

Hale County This Morning, This Evening

Maquillaje

Border - Göran Lundström y Pamela Goldammer



Mary Queen of Scots - Jenny Shircore, Marc Pilcher y Jessica Brooks

GANADORA Vice - Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia DeHaney

Diseño de vestuario

The Ballad of Buster Scruggs - Mary Zophres



GANADORA Black Panther - Ruth Carter

The Favourite - Sandy Powell

Mary Poppins Returns - Sandy Powell

Mary Queen of Scots - Alexandra Byrne

Diseño de producción

GANADORA Black Panther - Diseño de producción: Hannah Beachler; Decoración del set: Jay Hart



Mary Poppins Returns - Diseño de producción: John Myhre; Decoración del set: Gordon Sim

First Man - Diseño de producción: Nathan Crowley; Decoración del set: Kathy Lucas

The Favourite - Diseño de producción: Fiona Crombie; Decoración del set: Alice Felton

Roma - Diseño de producción: Eugenio Caballero; Decoración del set: Bárbara Enríquez

Dirección de fotografía

Cold War - Łukasz Żal

GANADOR Roma - Alfonso Cuarón

A Star is Born - Matthew Libatique

The Favourite - Robbie Ryan

Never Look Away - Caleb Deschanel

Edición de sonido

Black Panther - Benjamin A. Burtt y Steve Boeddeker



GANADORA Bohemian Rhapsody - John Warhurst y Nina Hartstone

First Man - Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan



Roma - Sergio Díaz y Skip Lievsay

A Quiet Place - Ethan Van der Ryn y Erik Aadahl

Mezcla de sonido

Black Panther - Steve Boeddeker, Brandon Proctor y Peter Devlin

GANADORA Bohemian Rhapsody - Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali

First Man - Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee y Mary H. Ellis

A Star is Born - Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder y Steve Morrow



Roma - Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García

Película en lengua extranjera

GANADORA Roma (México)



Cold War (Polonia)

Capernaum (Líbano)

Shoplifters (Japón)

Never Look Away (Alemania)

Edición

BlacKkKlansman - Barry Alexander Brown

GANADORA Bohemian Rhapsody - John Ottman

The Favourite - Yorgos Mavropsaridis

Green Book - Patrick J. Don Vito

Vice - Hank Corwin

Actor en un papel de reparto

GANADOR Mahershala Ali - Green Book

Adam Driver - BlacKkKlansman

Sam Elliott - A Star Is Born

Richard E. Grant - Can Your Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice

Mejor película de animación

Cortometraje animado

Animal Beahviour

GANADOR Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Cortometraje documental

A Night at the Garden

Black Sheep

Lifeboat

End Game

GANADOR Period. End of Sentence

Efectos visuales

Avengers: Infinity War



Solo: A Star Wars Story

Ready Player One - Roger Guyett, Grady Cofer, Matthew E. Butler y David Shirk

Christopher Robin - Christopher Lawrence, Michael Eames, Theo Jones y Chris Corbould

GANADORA First Man - Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm

Cortometraje

Detainment

Madre

Fauve

Marguerite

GANADOR Skin

Guión original

First Reformed - Escrito por Paul Schrader



Roma - Escrito por Alfonso Cuarón

GANADORA Green Book - Escrito por Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

The Favourite - Escrito por Deborah Davis y Tony McNamara

Vice - Escrito por Adam McKay

Guión adaptado

If Beale Street Could Talk - Escrito para la pantalla por Barry Jenkins



A Star is Born - Guión de Eric Roth y Bradley Cooper & Will Fetters

GANADORA BlacKkKlansman - Escrito por Charlie Wachtel & David Rabinowitz y Kevin Willmott & Spike Lee

The Ballad of Buster Scruggs - Escrito por Joel Coen & Ethan Coen

Can You Ever Forgive Me? - Escrito por Nicole Holofcener y Jeff Whitty

Banda sonora original

GANADORA Black Panther - Ludwig Goransson

BlacKkKlansman - Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk - Nicholas Britell

Isle of Dogs - Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns - Marc Shaiman

Canción original

All the Stars - Black Panther (Música de Mark Spears, Kendrick Lamar Duckworth y Anthony Tiffith; Letra de Kendrick Lamar Duckworth, Anthony Tiffith y Solana Rowe)

GANADORA Shallow - A Star is Born (Música y letra de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt)

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns (Música de Marc Shaiman; Letra de Scott Wittman y Marc Shaiman)

I'll Fight - RBG (Música y letra de Diane Warren)

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings - The Ballad of Buster Scruggs (Música y letra de David Rawlings y Gillian Welch)

Actor principal

Bradley Cooper - A Star is Born

Christian Bale - Vice

GANADOR Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Actriz principal

Glenn Close - The Wife



Lady Gaga - A Star is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

GANADORA Olivia Colman - The Favourite

Yalitza Aparicio - Roma

Dirección

GANADOR Alfonso Cuarón - Roma



Adam McKay - Vice

Pawel Pawlikowski - Cold War

Spike Lee - BlacKkKlansman

Yorgos Lanthimos - The Favourite

Mejor película

Roma

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Vice, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Adam McKay y Kevin Messick, productores

GANADORA Green Book, Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga, productores

A Star is Born, Bill Gerber, Bradley Cooper y Lynette Howell Taylor, productores

BlacKkKlansman, Sean McKittrick, Jason Blum, Raymond Mansfield, Jordan Peele y Spike Lee, productores

The Favourite, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday y Yorgos Lanthimos, productores