Oscar 2018: las nominaciones apuestan por la diversidad

En un año que sacudió a Hollywood con las denuncias de acoso sexual contra varias figuras poderosas de la industria, la Academia de Ciencias y Artes envió un mensaje claro a favor de la diversidad en sus nominaciones a los premios Oscar 2018, anunciadas el martes en la mañana en Los Ángeles.

Es la primera vez en la que una mujer resulta nominada en la categoría de cinematografía: Rachel Morrison, por Mudbound (distribuida por Netflix).

Asimismo, la categoría de mejor director es una de las más inclusivas de la historia de la Academia, pues compiten en ella Greta Gerwig, por Lady Bird; Jordan Peele, por Get Out; y Guillermo del Toro, por The Shape of Water. Gerwig, Peele y Del Toro también recibieron nominaciones en el rubro de mejor guión original.

Gerwig es apenas la quinta mujer postulada a mejor director en los 90 años de historia de los premios Oscar. Peele es el quinto afroamericano nominado en esta categoría.

Otro dato significativo: si Del Toro triunfa como mejor director, será el tercer mexicano que lo gana en apenas un lustro, tras Alfonso Cuarón (2014) y Alejandro González Iñárritu (2015 y 2016).

Quienes anticipaban unas nominaciones excluyentes – como las denunciadas por la etiqueta #OscarsSoWhite – vieron sus angustias calmadas por la fuerte presencia de actores afroamericanos en las nominaciones: Daniel Kaluuya (Get Out) y Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), a mejor actor principal; y Mary J. Blige (Mudbound) y Octavia Spencer (The Shape of Water), a mejor actriz de reparto.

Los latinos estarán representados por el mexicano Del Toro y por la película chilena A Fantastic Woman, nominada a mejor filme de habla no inglesa. En esta gala, Alejandro González Iñárritu recibirá un Oscar especial, por su película en realidad virtual Carne y Arena.

Coco, que rinde tributo a la cultura mexicana, está nominada a mejor película animada y mejor canción original (Remember Me, compuesta por Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, los mismos de Let It Go de Frozen).

En este ánimo de promover la diversidad y apoyar el papel de la mujer en la industria, el anuncio de las nominaciones a las categorías técnicas fue acompañado breves videos dedicados a cada rubro y protagonizados por estrellas femeninas, como Salma Hayek, Michelle Rodríguez, Zoe Saldana y Gal Gadot, entre otras.

El canal de los premios Oscar en YouTube recopiló todos estos videos de introducción.

Hasta una estrella de la NBA, el ex jugador Kobe Bryant, está nominado al Oscar (junto a Glen Keane) en la categoría de mejor cortometraje animado, por Dear Basketball.

La ceremonia de los premios Oscar 2018 será el próximo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, a las 8:00 pm hora del Este de Estados Unidos (5:00 pm hora del Pacífico de EE.UU.). La gala será transmitida por ABC.

