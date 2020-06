Celebra el Orgullo 2020 con eventos de drag queens en línea

Alan Schein/Getty Images

El 28 de junio es el día Internacional del Orgullo LGBT+. Esta fecha es el pistoletazo de partida para celebrar el tradicionalmente conocido como Orgullo Gay, aunque ahora se utilizan las siglas para hacerlo más inclusivo. Sin embargo, como ya sabrás, 2020 no ha salido como muchos lo planificamos. Sin embargo, aunque no puedas asistir a la manifestación de tu ciudad porque ha sido cancelada, hay muchos eventos en línea y opciones de entretenimiento para conmemorar esta fecha.

A continuación una guía de eventos y opciones de entretenimiento para celebrar en línea. ¡Feliz Orgullo!

Stonewall Day en LogoTV

LogoTV -- propiedad de ViacomCBS al igual que CNET en Español --, celebrará por tercer año consecutivo la conmemoración de las protestas de Stonewall del 28 de junio de 1969, y que se conocen históricamente por haber sido las que por su impacto dieron mayor fuerza al movimiento LGBT+.

Esta celebración es un evento en vivo que contará con la presencia del expresidente Barack Obama, Katy Perry Taylor Swift y muchos otros artistas. Este es un evento de recolección de fondos que durará todo el fin de semana. Si quieres donar y vives en Estados Unidos puedes enviar la palabra REBEL al 243725, y apoyarás a organizaciones como Brave Space Alliance, The Ally Coalition, TransLatin@ Coalition y Trans Lifeline.

Amazon

Amazon Prime Video celebra el festival 'Pride Inside'

Amazon ha preparado Pride Inside, un festival con actuaciones de renombrados artistas como Betty Who, Vincint y The Aces and Greyson Chance; el director creativo y coreógrafo Parris Goebel enseñará rutinas exclusivas de baile y 16 drag queens de RuPaul Drag Race tendrán actuaciones destacadas en el escenario principal.

Los draq queens participantes serán:

Manila Luzon

Monique Heart

Heidi N Closet

Raja

Gia Gunn

Lady Bunny

Además, los reconocidos travestis del programa de VH1 -- este canal y CNET en español pertenecen a ViacomCBS -- tendrán tutoriales de maquillaje y conversaciones en grupo.

Amazon Studio y Amazon Prime Video harán donaciones a las instituciones Black AIDS y National Queer and Trans Therapists of Color Network, además cada organismo tendrá un apartado para dar a conocer la labor que realizan en pro del colectivo LGBT+.

El sitio Web de acceso permitirá la creación de un usuario gratuito. Una vez creado podrás invitar a nueve amigos a una sala a ver el show contigo.

Dónde: Prime Video Pride Inside -- requiere la creación de cuenta gratuita

Prime Video Pride Inside -- requiere la creación de cuenta gratuita Cuándo: 27 y 28 de junio

Celebraciones a través de Facebook Live e Instagram Live

It Gets Better : La asociación presentará hasta el 26 de junio It Gets Better: a digital Pride experience.

: La asociación presentará hasta el 26 de junio It Gets Better: a digital Pride experience. Global Pride 2020: Este evento que se realizará el sábado 27 de junio durará 24 horas. Todrick Hall será el presentador de la gala y se podrá ver a través de la red social visitando este enlace. Contará con artistas como Pabllo Vittar, Kesha, Adam Lambert, Pussy Riot entre otros.

Este evento que se realizará el sábado 27 de junio durará 24 horas. Todrick Hall será el presentador de la gala y se podrá ver a través de la red social visitando este enlace. Contará con artistas como Pabllo Vittar, Kesha, Adam Lambert, Pussy Riot entre otros. After Party con Pabllo Vittar : El drag queen de Brasil realizará una fiesta después del Global Pride, el domingo 28 de junio, en la que contará con DJs y otros invitados. Puedes verlo en Facebook.

: El drag queen de Brasil realizará una fiesta después del Global Pride, el domingo 28 de junio, en la que contará con DJs y otros invitados. Puedes verlo en Facebook. San Francisco Pride: El domingo 28 de junio de 5 a 8 p.m PST, San Francisco celebrará el 50 aniversario del Orgullo. Se podrá ver a través de Internet o de la estación local de CBS (CBS y CNET en Español pertenecen a ViacomCBS).

Netflix

Netflix Pride

La comunidad social de Netflix para sus empleados LGBT+ ha decidido celebrar de una forma distinta este año el mes del Orgullo. La empresa ha decidido invitar a sus seguidores a un evento digital de reflexión, en el que participarán Laverne Cox, mejor conocida por su papel como Sophia en Orange is the New Black. A ella se le unirán muchas otras estrellas: Janet Mock, Hannah Gadsby, Ryan O'Connell, Jerry Harris, The Fab 5, Wilson Cruz, y contará con una actuación de cierre de la cantante Chaka Khan.

Cuándo: 30 de junio. 4 p.m. PST; 7 p.m. EST; 6 p.m. ciudad de México.

Dónde: El canal de Netflix en YouTube. También puedes visitar este enlace para ver contenidos LGBT+.

Apple Podcasts con Orgullo LGBT+

Apple ha creado una colección de podcasts latinos relacionados con temática LGBT+. Algunos son más de moda, otros de tono sexual y algunos de autoayuda. Esta es la lista completa ofrecida por la empresa.