Orange Is the New Black: todo lo que sabemos de la última temporada

Orange Is the New Black podría definirse como uno de los primeros caballitos de batalla de Netflix ante la crítica.

La serie fue creada por Jenji Leslie Kohan, a partir del libro autobiográfico de Piper Kerman Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres. El primero episodio se transmitió el 11 de julio de 2013 y desde entonces, la serie ha sido nominada a diferentes premios internacionales, como los Satellite, Emmy, Grammy, WGA y Globos de Oro, entre otros.

Este año, sin embargo, la serie llega a su final. "Siete temporadas después, ha llegado el momento de salir de la cárcel. Echaré de menos a todas las chicas duras de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja y se funde a negro", dijo Jenji Kohan, creadora de la serie y publicó una foto en Instagram con todos los involucrados en el proyecto

Igualmente, Uzo Aduba, ganadora de dos premios Emmy por su papel de Suzanne "Crazy Eyes", compartió un video con parte del equipo, advirtiendo que esta es la última temporada y aprovechó para agradecer el apoyo de los fanáticos.

“How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.” -- Winnie the Pooh @OITNB #OITNB pic.twitter.com/HKePzqs3Rf — Uzo Aduba (@UzoAduba) October 17, 2018

Pero no nos adelantemos y dejemos la tristeza para cuando termine la serie. Primero repasemos todo lo que sabemos sobre la séptima y última temporada de Orange is The New Black (que abreviaremos como OITNB).

De qué va la última temporada

Pues al tratarse de la temporada final, y por las primeras imágenes que ha publicado Netflix, cada personaje tendrá un cierre, aunque obviamente no todos serán felices. Si estamos hablando de una trama que sucede en una cárcel, es imposible que todas las historias terminen bien.

Partamos de lo simple: todo inicia con Piper Chapman (Taylor Schilling), personaje que representa a la escritora, y su llegada a la prisión federal, donde debe pagar una pena de 10 años por un delito de narcotráfico. Una vez instalada en Litchfield, esta mujer que tenía una vida acomodada, deberá enfrentarse a un mundo desconocido, de injusticias, maltrato y racismo. Es un viaje de autoconocimiento que debería concluir en la séptima temporada.

En la serie exploran temas como los abusos en las cárceles (de parte del personal y las propias reclusas), la drogadicción, los embarazos y las relaciones entre las reclusas. Solo la temporada cinco se concentró en solo un hecho: la revuelta en la prisión después del asesinato de una convicta. La siguiente entrega, sin embargo, volvió a su estructura original, mostrando las consecuencias de la revuelta para cada personaje.

Así que la séptima debería mantener la línea episódica, para concentrarse, por ejemplo, en cómo se adaptará Chapman a la sociedad, una vez que deja la prisión o en la definición de la amistad entre Taystee (Danielle Brooks) con Cindy (Adrienne C. Moore), ante el peligro de una sentencia de por vida, incluso deberíamos conocer la suerte de Blanca (Laura Gómez), que fue puesta a la orden de inmigración. En general, pues, la última temporada debería dedicarse a la resolución a los arcos de la historia de los personajes principales y secundarios.

Tráilers y fecha de estreno

Netflix publicó el 22 de mayo un teaser de la última temporada en el que podemos ver a las reclusas cantando el tema que le da la introducción a la serie, You´ve Got Time, de Regina Spektor. Lo podemos ver a continuación:

OITNB se estrenará el próximo 26 de julio, en Netflix y durará 13 capítulos, según el fichero virtual de películas, IMDB.

Elenco

Por ahora no hay confirmación del elenco, pero en el video que publicó Netflix se ve prácticamente a las actrices principales: Uzo Aduba (Suzanne), Dascha Polanco (Dayanara Díaz), Danielle Brooks (Tasha), Taylor Schilling (Piper Chapman), Natasha Lyonne (Nicky), Kate Mulgrew (Galina), Adrienne C. Moore (Cindy), Jackie Cruz (Marisol) y Diane Guerrero (Maritza).

Y si te estás preguntando qué vas a ver después de OITNB, en la galería que está al final de este artículo te dejamos una lista de recomendaciones si te consideras un adicto a las series.