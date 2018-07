No, no estás alucinando. Orange is the New Black sigue vivita y coleando –y está por estrenar temporada.

Netflix dijo el lunes que la sexta temporada de la serie se estrena el próximo 27 de julio y, a juzgar por el tráiler, será un reboot completo de la serie.

Tal como se mostró en el episodio final de temporada anterior, tras la revuelta carcelaria en Litchfield, las reclusas fueron separadas y enviadas a una prisión de máxima seguridad, lo que altera la dinámica de la serie, al tener los personajes protagonistas que hacer frente a otras presas y a otras condiciones de confinamiento.

Reproduciendo: Mira esto: Las series de TV que más esperamos

Es así como Netflix describe la sinopsis oficial de la sexta temporada de Orange is the New Black:

"Retomando la historia una semana después de que los guardias tomaran por asalto la Penitenciaría de Litchfield, las damas de la prisión están destrozadas, literal y figurativamente, cuando son trasladadas a una nueva instalación. Ahora ellas son las novatas que deben navegar por nuevas reglas y dinámicas de poder, siendo molestadas por las reclusas y torturadas por los guardias. Las amistades serán puestas a prueba y se formarán nuevas alianzas, algunas por elección y otras por circunstancias. ¿Aceptarán tratos a cambio de declararse culpables de los disturbios en Litchfield (delatándose entre ellas) o permanecerán unidas y mantendrán intactos sus lazos?"

Orange is the New Black cuenta con 19 nominaciones a los premios Emmy (de los que ha ganado cuatro) y seis nominaciones a los Golden Globes.

La sexta temporada dispone de 13 episodios y estarán disponibles en Netflix a partir del 27 de julio.

