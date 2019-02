Se filtra el móvil plegable de Oppo: reporte

Weibo

Oppo ha sido una de las compañías que presentó durante el Mobile World Congress novedades, pero a pesar de que la feria está girando en torno a los teléfonos flexibles con las presentaciones del Huawei Mate X y el Galaxy Fold de Samsung, Oppo no presentó ningún celular con estas características en su evento del sábado.

Sin embargo parece que Oppo sí tendría un teléfono plegable entre manos y al parecer, está bastante avanzado aunque no es definitivo. Según reportó The Verge, el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Brian Shen, ha mostrado en su cuenta de Weibo -la red social más importante en China- unas imágenes reales de su teléfono.

El teléfono se parece mucho al Mate X, y Shen pide en la publicación respuesta a los usuarios para saber si realmente este teléfono tendrá aceptación en el mercado.

"Si de verdad os gusta, por favor reenviad este mensaje para que veamos cuanta gente lo quiere. Si hay suficiente interés, consideraremos su producción en masa" dijo el vicepresidente.

No hay información respecto a las especificaciones del teléfono ni tampoco fecha de lanzamiento oficial pero Oppo España ha confirmado CNET en Español que el teléfono no es aún una realidad sino que se trata de una tecnología aún no madura en la que están trabajando.

"Durante los últimos años, hemos estado desarrollando diferentes líneas de productos y posibilidades; Estamos explorando los mejores productos de diseño y tecnológicos para llegar a la demanda de nuestros consumidores. Pero nuestro teléfono plegable aún no está listo para satisfacer la demanda de lo que realmente quieren nuestros consumidores" dijo Oppo en su comunicado.

