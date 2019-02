Oppo lanzará pronto un celular con 5 veces el zoom óptico del Galaxy S10

Oppo anunció el sábado, en el marco del MWC 2019, que el esperado celular con una cámara que permitirá realizar zoom óptico 10x estará disponible en el segundo trimestre de ese año, aunque no reveló su nombre ni su precio.

La empresa sí reveló algunos detalles del celular, aunque no tantos como nos hubiera gustado pero, sin duda, lo más atractivo –al menos por el momento– es su sistema de cámaras.

El nuevo celular de la empresa china tendrá tres cámaras traseras, una principal de 48 megapixeles, una gran angular (la cual no sabemos la resolución) y un telefoto que es el que permite hacer la magia del zoom óptico 10x (tampoco reveló la resolución de ésta).

De esta manera, el sistema de cámaras incluye una cámara regular, una gran angular para capturar más espacio desde la misma distancia y un telefoto que permite capturar fotos más cerca sin perder tanto detalle como normalmente sucedería con el zoom digital.

Inclusive, si comparas este zoom óptico 10X con el zoom óptico que ofrecen celulares como el Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y el iPhone XS (que ofrecen solo zoom óptico 2X), el celular de Oppo ofrece cinco veces más zoom óptico.

Esto también representa una importante mejora frente al zoom óptico 3X que ofrece el Huawei P20 Pro y el cual generó mucho interés el año pasado.

Algo sobresaliente es que Oppo logra que este módulo de la cámara tenga tan solo un grosor de 6.76mm, especialmente cuando consideramos que ese lente telefoto integra múltiples lentes, colocados en forma de periscopio de manera lateral y no solo a través de la profundidad o grosor del teléfono.

Tuvimos la oportunidad de probar las cámaras de un prototipo de este celular y, al parecer, ofrece buenos resultados. Lo malo es que por el momento no existe un mecanismo rápido de llegar a ese zoom 10x, pues es necesario deslizar la opción de zoom hasta llegar a ese número.

Oppo también anunció que este año lanzará su primer celular 5G comenzando en cuatro operadores: Swisscom, Telstra, Optus y Singtel.

