Oppo anuncia su primer celular 5G para 2019

Oppo fue la primera empresa en llevar a cabo una conferencia de prensa durante el MWC 2019, donde no solo anunció que lanzará un celular con zoom óptico 10x, sino también su primer celular 5G.

La empresa reveló estos planes el sábado en Barcelona y aunque no dio demasiados detalles sobre estos celulares Android, sí nos permitió echar un vistazo a ambos celulares.

Oppo dice que el celular 5G integrará un procesador Snapdragon 855, aunque por el momento no utilizará las tres cámaras traseras que permiten hacer zoom óptico 10X. El celular estará disponible primero en China, con una disponibilidad aproximada del verano de 2019.

El celular 5G de Oppo estará disponible este año en algunas operadoras, incluyendo Swisscom, Telstra, Optus y Singtel.

Desafortunadamente, Oppo no reveló ni el nombre, ni el precio de este dispositivo. Únicamente dijo que su primer prototipo –realizado a finales de año pasado– se basó en el atractivo Oppo Find X. Dicho esto, el prototipo que vimos durante el evento no dejó ver mucho, tan solo una pantalla con biseles relativamente pequeños y al parecer una ceja.

