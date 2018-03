Andrew Hoyle/CNET

El Galaxy S9 Plus es el teléfono que estrena la cámara doble en los teléfonos Galaxy de Samsung... y ya era hora. Dos años después de que Huawei popularizara el sensor doble, tenemos la oportunidad de probarlo en uno de los dispositivos de la gama más popular de la empresa sudcoreana, que de entrada, debo confesar, no me sorprendió en su diseño, ni tampoco en su nuevo método de seguridad "escaneo inteligente".

Galaxy S9 Plus: un diseño que repite, pero mejora lo fundamental

Si comparamos el Galaxy S9 Plus con los Galaxy S8 del año pasado, encontramos a primera vista muy pocas diferencias de diseño. Sin embargo, un aspecto fundamental que los usuarios pedían se modificara sí ha cambiado: el sensor de huella dactilar pasó de estar ubicado a la derecha de la cámara -- una posición que consideramos incómoda -- a la parte de debajo de ésta.

Si algo es importante en Samsung es que parece escuchar a sus clientes. Mejoró el sensor de huellas, no arriesgó en un diseño que gustó a los usuarios y mantuvo un aspecto en el que otros simplemente han decidido seguir a Apple, y es que el Galaxy S9 Plus sí tiene una entrada de 3.5 milímetros para audífonos.

Este dispositivo tiene una pantalla de 6.2 pulgadas que prácticamente ocupa toda la parte frontal dejando pocos biseles. Samsung no se unió a la moda de la lengüeta impuesta por el iPhone X, y eso es bueno, porque mantiene una identidad y te ofrece una gran resolución en un panel que muestra colores vivos.

Pero siendo honestos, encuentro que este tamaño de pantalla sigue siendo muy grande para los usuarios que desean utilizar el teléfono con una sola mano. Descubrirás que te cansas con facilidad cuando chateas por mucho tiempo, y olvídate de escribir acostado mirando hacia el techo o la televisión, en más de una ocasión casi dejo caer el teléfono en mi cara, y sostenerlo con las dos manos es tedioso en esa postura.

Una de mis grandes decepciones con Samsung después de este lanzamiento ha sido el hecho de que el Galaxy S9, un teléfono con pantalla de 5.8 pulgadas y un tamaño a mi parecer ideal, no incluye cámara doble. En este aspecto considero que la empresa sudcoreana ha desatendido a un público clave, porque si deseas un teléfono de la empresa con esta característica, de momento solo puedes elegir entre el Galaxy S9 Plus o el Galaxy Note 8, que también es enorme.

Lo siento Samsung, pero en la variedad está el gusto.

Una cámara poderosa

La cámara del Galaxy S9 Plus es desde luego uno de sus grandes puntos fuertes. Sin duda la apertura variable de f/1.5 a f/2.4 de su sensor dual de 12 megapixeles permite hacer fotos con colores más brillantes prácticamente en cualquier ocasión.

En mis pruebas, las fotos nocturnas o en entornos interiores con poca luz dieron un resultado muy bueno y acorde con lo que un usuario promedio necesita. La inclusión de la cámara súper lenta a 960fps es un gran avance, pero no creo que sea una característica real que vayamos a usar cada día. De hecho, durante estos siete días tuve que forzar una situación para poder probar este apartado, lo que demuestra que no es algo para usar siempre.

Por otro lado, tenemos los AR Emojis, que a mi parecer, son una incorporación graciosa, sobre todo por la posibilidad de crear tu avatar, aunque no nos engañemos: están muy lejos de parecerse realmente a ti. De hecho, en las pruebas con algunos amigos solo uno de cada cinco realmente tenía cierto parecido con su emoji.

Pero como elemento gráfico que además configura un set de pegatinas para enviarse mediante cualquier app de mensajería, debo ser franco: Samsung con este paso podría llegar un poco más lejos que Apple con sus Animojis, que después del lanzamiento han pasado ligeramente al olvido, sobre todo por estar encerrados en iMessage.

Una opinión más sobre este asunto: además de las máscaras y personajes, Samsung lanzó una sociedad con Disney y el primer dibujo animado en llegar es Mickey Mouse. Esto podría mantener vivos los AR Emojis, debido a que si la empresa logra que cada película Disney tenga nuevos emojis para su cámara, mantendrá su iniciativa fresca y podrá lograr un mayor uso con el paso del tiempo.

En cuanto a la cámara frontal de 8 megapixeles, he encontrado que te servirá para tus selfies de siempre, con el valor añadido de que incluye efecto bokeh por software, efecto belleza, y una buena apertura de f/1.7 para fotos más claras.

Nuevo escaneo inteligente, que no lo es tanto

Samsung ha intentado mejorar el apartado de seguridad del Galaxy S9 Plus incorporando escaneo inteligente -- Intelligent Scan -- que utiliza el sensor de iris y la identificación de tu rostro para desbloquear tu teléfono.

En mis pruebas durante estos siete días, encontré que debido a que las condiciones de luz afectan tanto el escaneo de iris como el reconocimiento de tu rostro, al final el teléfono puede arrojar un error de identificación en más ocasiones de las que nos gustaría. En mi caso terminé utilizando el sensor de huellas dactilar que ahora tiene una mejor ubicación, y que a final de cuentas según la propi Samsung es el método más seguro de todos para proteger tu equipo.

Batería del Galaxy S9 Plus: júzgala tú mismo

En mi uso durante esta semana he utilizado el Galaxy S9 Plus como mi teléfono principal. En un día cualquiera comencé a usar el teléfono a las 7:00 a.m. Entre mis apps más utilizadas están Instagram, Twitter y WhatsApp, luego el correo electrónico y Tidal, el app de música, conectado a unos AirPods.

Monitorizando cada día la batería estas son mis conclusiones: al mediodía logré llegar con más o menos el 55 por ciento, mientras que al final del día, a eso de las 8:00 p.m. ya solo tenía el 15 por ciento. Eso sí, considero que mi uso ha sido intensivo.

En este apartado me gustaría dejarte una pregunta: ¿Qué esperas de un teléfono con una batería de 3,500mAh y un precio como el del Galaxy S9 Plus?

Rendimiento y conclusiones

Mi versión de Galaxy S9 Plus incorpora el procesador Exynos 9810, 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Esta semana el teléfono se ha comportado bien, y no he tenido ningún problema a la hora de abrir o cambiar de aplicaciones ni recalentamientos sin sentido.

En general el uso del teléfono ha sido correcto. La batería prácticamente me ha llegado al final del día lo que considero que es bueno, aunque algunos usuarios podrían pedir más a un teléfono de un precio alto como este.

La cámara desde luego es uno de los apartados más positivos de este equipo, y los AR Emoji son un elemento gracioso que probablemente utilizarás un tiempo, pero que luego podrías olvidar si Samsung no nos sorprende con nuevos emojis animados o más ropa para nuestros avatares personalizados.

Por último, el intento de Face ID llamado Intelligent Scan -- que como explicamos en el análisis no es lo mismo --, en mi opinión, no es tan rápido como el del iPhone X, lo que termina haciéndome apretar el gatillo del sensor de huellas dactilar, ubicado -- por fin -- en el lugar que todos esperábamos. Gracias Samsung.

