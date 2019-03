Probé los Galaxy Buds y los comparo con los AirPods

Angela Lang/CNET

Los Galaxy Buds son los nuevos audífonos de Samsung que llegan al mismo tiempo que los nuevos Galaxy S10. Aunque ya hemos comparado sus especificaciones con los AirPods de Apple lanzados en 2016, lo cierto es que ha llegado el momento de contarte mi experiencia. Puedo adelantarte una cosa: me han gustado, aunque hay un detalle que me ha dado hasta dolor de cabeza.

Lo primero que debes saber es que esta es tan solo mi opinión como usuario -- y no la de un experto en audio. He utilizado los AirPods por al menos dos años, y en general una cosa que me gusta de Apple es la facilidad con la que puedes cambiar de dispositivo sin mayores problemas.

Compatibilidad: Empecemos por lo malo

Es muy fácil ir en el metro escuchando música con los AirPods en tu teléfono -- Android o iOS -- y llegar a la oficina y conectarte a tu Mac o PC, simplemente buscándolos mediante la lista de dispositivos Bluetooth ya reconocidos. Este fue mi primer tropiezo con los Galaxy Buds, porque si estoy escuchando música en mi teléfono Android y quiero conectarme al Mac, tendré primero que ir al menú Ajustes del teléfono, y pedirle al celular que "olvide" los Galaxy Buds.

Esto con los AirPods no sucede. Una vez que los conectas por primera vez a un dispositivo, siempre que desees podrás cambiar sin mayores inconvenientes, o al menos sin pasar por el paso de decirle al celular, tableta o computadora anterior que "olvide" a los auriculares. A esto debemos sumar que los AirPods tienen un botón que permite que los conectes a cualquier dispositivo, mientras que los Buds no.

Este es un tropiezo que puede no importarte si sólo los usarás con tu celular, aunque si cambias mucho de dispositivo como yo, puede no encantarte.

Audio: ¿Cómo se escuchan los Galaxy Buds?

Desde mi punto de vista de usuario, el diseño "intra-aural" de estos Galaxy Buds hace que te desconectes mucho más del ruido exterior y te concentres en la música. En mis pruebas noté que el audio es mucho mayor y que casi no escuchas las conversaciones a tu alrededor.

Cuando los comparé con los AirPods, noté que debido a que los auriculares de Apple tienen una capacidad de aislamiento nula, el sonido es muy inferior, incluso cuando tienes el máximo de volumen. Eso sí, este diseño intra-aural es a mi parecer un poco invasivo, y te cansa un poco cuando tienes un rato escuchando música. Yo tuve que quitármelos de vez en cuando para descansar, algo que regularmente no hago con los AirPods, que incluso los tengo puestos mientras no escucho nada o si pauso una canción para escuchar a alguien que me habla.

Los Galaxy Buds tienen más opciones si usas Android

Los Galaxy Buds tienen algunas funciones especiales que puedes ejecutar a través del app Galaxy Wearable, disponible únicamente para Android. El dispositivo a través de este app te permite saber la batería de cada uno de los auriculares -- aunque no de la cajita de carga como los AirPods -- y además te deja decidir la forma en la que escuchas la música.

Esto lo hace a través de una opción llamada "Ecualizador" que te permite configurar opciones de audio como reforzar los graves o escuchar un rango dinámico. Los AirPods no tienen ningún tipo de opción similar, así que si eres amante de este tipo de soluciones, los Galaxy Buds se acercan más a lo que buscas.

A esto debemos sumar otras opciones como:

Lectura de notificaciones seleccionadas

Sonido ambiente: Te permite activar los micrófonos exteriores de los audífonos, de esa manera puedes mantenerte atento de lo que sucede en tu exterior ya que los Galaxy Buds te aíslan completamente. También tiene la opción de solo resaltar voces, una opción ideal para espiar aunque escuches música.

Panel táctil: Similar a los AirPods, te deja atender llamadas, reproducir y detener la música o pasar a la canción siguiente, puedes configurar las acciones mediante el app. Tanto en iOS como en Android puedes configurar Google Assistant o Siri.

Buscar mis auriculares: Creo que es la mejor opción incluida en el app, porque al activarla son capaces de emitir una señal tan estridente que podrás escucharla y guiarte a través de ella para encontrarlos, eso sí, siempre que estén en un radio de 240 metros, el estándar de Bluetooth 5.0.

Los Galaxy Buds no tienen sincronización automática con dispositivos que no son de la familia Galaxy, por lo cual no esperes ver la cajita con la información de la batería en la pantalla de un teléfono Android. Los AirPods tampoco dan esta información a dispositivos Android, aunque en este caso es peor, porque ni siquiera tienen un app para este sistema operativo.

Usar los Galaxy Buds con iOS, PC o Mac

Como puedes imaginar ninguna de las opciones activas con Android están disponibles en iOS, PC o Mac, por lo cual simplemente podrás escuchar tu música o activar Siri cuando se trate de un iPhone o iPad.

Batería: Experiencia muy igualada

En un día normal, escucho música desde las 6:30 a.m hasta las 9 a.m, y durante el día de manera intermitente otras dos horas. Los Galaxy Buds me duraron un poco más de cinco horas sin necesidad de carga, lo cual es algo bueno. Los AirPods por su parte tienden a durar un poco más, por lo cual en este aspecto dependerá mucho del tipo de uso y de las veces que recuerdes cargar la cajita. Si nos vamos a los detalles técnicos, la batería de los AirPods es mayor.

Por cierto, los Galaxy Buds tienen carga inalámbrica, algo que Apple aún no agrega a sus AirPods.

Galaxy Buds o AirPods: ¿Cuál comprar?

El diseño intra-aural de los Galaxy Buds es ideal para quienes desean escuchar música sin distracciones. Mientras escribía este texto, escuchaba la música que he reproducido por siete años para concentrarme y escribir. Después de una hora seguida, tuve que quitarme los Galaxy Buds porque me sentía un poco aturdido, pero he de decir que no estoy acostumbrado a este tipo de auriculares que se meten totalmente dentro de tu oído para emitir el sonido.

Cuando los utilicé por menos tiempo o simplemente para hablar, no tuve ningún inconveniente. He utilizado los AirPods por dos años, y su diseño siempre me pareció adecuado, aunque los Galaxy Buds son diferentes y orientados a un público que busca una mayor calidad y amplitud en el tipo de tonalidades que puede escuchar, ya que estas pueden ser adaptadas mediante el app.

Un detallito a tener en cuenta, aunque no sea tan importante, es que la caja de los Galaxy Buds es un tanto grande para llevarle en el bolsillo, mientras que la de los AirPods es simplemente pequeñita. Eso sí, los audífonos de Samsung vienen en colores blanco, negro y amarillo, mientras que los AirPods solo en blanco.

La diferencia de precio es de US$30, porque los Galaxy Buds cuestan US$129, mientras que los AirPods US$159, así que basándote en mi experiencia, te toca decidir.