Sarah Tew/CNET

Huawei tiene problemas para entrar a Estados Unidos, y esto no es algo nuevo. La empresa ha anunciado año tras año en el congreso CES de Las Vegas sus dispositivos de primera línea y la llegada de estos al país, pero a decir verdad, los equipos han terminado vendiéndose en sitios como Amazon o BestBuy, pero jamás con una operadora y ahora podríamos saber el motivo.

No es que Huawei no quiera vender sus teléfonos con una operadora. El problema detrás de la llegada del fabricante chino -- el tercer vendedor mundial de teléfonos móviles -- es que las propias operadoras estarían recibiendo presiones desde el Congreso de Estados Unidos para no cerrar acuerdos con la empresa fabricante del Huawei Mate 10 Pro.

Según pudo conocer The Information el Congreso habría presionado a AT&T para que no sellara una alianza con Huawei para traer sus teléfonos a Estados Unidos, mientras que Android Police pudo conocer que lo mismo había ocurrido con Verizon.

Durante una conferencia de prensa en CES, el presidente ejecutivo de la división de consumo de Huawei, Richard Yu, dio a conocer su frustración ante las negociaciones con las operadoras. Dijo que la pérdida de soporte de estas era algo importante para Huawei, pero que además era una pérdida enorme para los consumidores, que estarían siendo privados de una alternativa de Android.

Se suponía que durante su conferencia el ejecutivo anunciaría que vendería el teléfono con alguna de las operadoras, pero a último momento las presiones habrían dinamitado los acuerdos.

Huawei exaltó durante la conferencia el Huawei Mate 10 Pro, un teléfono con cámara dual que además cuenta con el apoyo de Gal Gadot, mejor conocida por interpretar el papel de Wonder Woman.

De hecho, en un intento por llegar a los usuarios y extender la fama de la marca, Gadot se ha convertido en jefa de experiencia de Huawei en Estados Unidos.

"En este nuevo rol, la Gadot ayudará a dar forma a las experiencias de marca de la compañía y desempeñará un papel activo al escuchar y proporcionar ideas continuas para informar cómo Huawei aportará las mejores experiencias a sus consumidores", explicó la empresa en un comunicado.

¿Podrá el lazo de la verdad convencer a las operadoras de la calidad de los productos de Huawei? La resistencia del Congreso ante empresas como ZTE o Huawei datan de 2012, cuando este desalentó a las compañías de Estados Unidos a comprarles equipos, por la posibilidad de que trabajaran con el gobierno chino para establecer una red de espionaje.