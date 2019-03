Opening Day se convierte en tendencia porque todos quieren ver béisbol

Hoy es un buen día para disfrutar del béisbol y las redes sociales lo saben.

Este jueves, 28 de marzo, comienza una nueva temporada de las Grandes Ligas y los fanáticos de Twitter empezaron a toda marcha, convirtiendo en tendencia mundial la etiqueta #OpeningDay, como se le conoce al primer día de enfrentamientos en la MLB.

Baseball is back #OpeningDay pic.twitter.com/M06j4G33ou

Entre los juegos más atractivos de esta primera jornada se encuentra los Yanquis de Nueva York contra los Orioles de Baltimore y los actuales campeones, los Medias Rojas de Boston vs. los Marineros de Seattle. Si quieres saber cómo puedes ver estos juegos si no tienes un servicio de televisión por cable en CNET en Español te preparamos una guía que puedes revisar haciendo clic aquí.

Estas son algunas reacciones en las redes sociales que dejó el #OpeningDay:

SWINGING into Opening Day! ⚾️⚾️⚾️ Go @tigers ! #OpeningDay pic.twitter.com/w5WNGiktuF

Me reporto desde la Ciudad de México. #PrimaveraXESPN #OpeningDay pic.twitter.com/IeoTZM2fwq

No hay nada más bonito #OpeningDay #PlayBall pic.twitter.com/KkP7Y4q9MV

West Platte Elementary is ready for Opening Day!! #AlwaysRoyal #OpeningDay @Royals @41actionnews pic.twitter.com/DhCl7ObO5f

