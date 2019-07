Onward: Estreno, reparto, tráilers y todo lo que sabemos de la próxima de Pixar

Pixar

De los cinco títulos que Pixar ha estrenado en los últimos tres años solo uno, Coco, era una historia original y no una secuela. Lo demás (Finding Dory, Cars 3, Incredibles 2 y Toy Story 4) eran segundas, terceras o hasta cuartas partes de franquicias y personajes conocidos.

Parece que 2020 será finalmente de nuevo año de títulos originales del estudio de animación pionero, que contará con dos estrenos de Pixar en lugar de únicamente uno como este año. La primera película de Pixar en demostrarlo será Onward. El año que viene el estudio californiano tiene previsto estrenar también Soul, otra historia original y que podremos ver en cines a partir del 19 de junio.

Tráiler y fecha de estreno

Onward se estrenará el 6 de marzo de 2020.

El 30 de mayo de 2019 Pixar publicó este primer tráiler sobre la película. Un tráiler donde podemos ver el pueblo de Mushroomtown, poblado por casitas/seta y donde las sirenas se bañan en piscinas inflables, los gnomos realizan tareas de jardinería, los dragones son animales domésticos y cariñosos y los unicornios animales callejeros desagradables que rebuscan entre la basura.

Lo que sabemos de Onward

Pixar

Según la sinopsis oficial de Pixar, Onward está ambientada en un mundo suburbano y de fantasía y tiene como protagonistas a dos hermanos adolescentes elfos que se embarcan en una cruzada extraordinaria a bordo de una furgoneta llamada Guinevere para descubrir si todavía queda magia en el mundo.

Dan Scanlon dirige y ha escrito el guión de esta película. Scanlon es uno de los nombres veteranos en Pixar y en su filmografía como director y guionista se encuentra también Monsters University. Kori Rae, otra veterana del estudio de animación, es la productora de este título. Rae está de hecho casada con Darla K. Anderson, otra productora con una larga tradición en Pixar y que dejó la empresa después de 25 años trabajando en ella y poco después de haber ganado un Oscar por Coco.

Reproduciendo: Mira esto: Toy Story 4: Cómo se grabaron las voces de los actores

El reparto de Onward



El británico Tom Holland (Spider-Man de Spider-Man: Far From Home) pone voz en la película a Ian Lightfoot, el menor de los dos hermanos adolescentes. El australiano Chris Hemsworth (Avengers: Endgame) es Barley, su hermano mayor y, si nos guiamos por el tráiler, instigador de esta aventura. Julia Louis-Dreyfus (Veep) pone voz a la madre de ambos. Según la publicación especializada en entretenimiento Deadline, la película contará también con la interpretación de voz de Octavia Spencer (Hidden Figures), pero no hay detalles sobre cuál es su papel.

Tom Holland: Ian Lightfoot

Chris Pratt: Barley Lightfoot

Julia Louis-Dreyfus: Madre de Ian y Barley

Octavia Spencer