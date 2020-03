Onward busca evocar la mucha magia que nos rodea

Disney

Ya te hemos contado lo que nos pareció Onward, la nueva película de animación de Pixar, una fábula sobre dos elfos adolescentes centrada en una aventura en la que los hermanos Ian (voz de Tom Holland) y Barley (voz de Chris Pratt) se embarcan en una misión por tratar de hacer que su padre fallecido vuelva a la vida durante 24 horas mediante un hechizo. Todo ello en una sociedad en la que la magia ha dejado de usarse.

En octubre de 2019 nos pasamos por los estudios de Pixar en Emeryville, California, para conversar con el director, Dan Scanlon, y la productora, Kori Rae, sobre cuál fue su trabajo para hacer posible esta película.

Una de las premisas iniciales de Onward apunta a que dominar la magia no era sencillo y al final muchos hechizos se sustituyeron simplemente por tecnología. Un poco parece que la tecnología haya matado la magia en su película...

Dan Scanlon: No estamos tratando de decir que la magia o la tecnología sean algo malo. Se trata más bien de una película sobre cómo la comodidad puede hacer que pierdas potencial. Hay que encontrar el equilibrio. El mundo de Onward le muestra a Ian que no está alcanzando todo su potencial y tiene que arriesgarse un poco más (...). Siento que a veces la gente tiene que atreverse a encontrar aquello que es especial en su interior. La magia es una metáfora, la idea es que seamos la mejor versión de nosotros mismos, que no nos quedemos cortos.

A diferencia de algunos de los estrenos recientes de Pixar, como Toy Story 4, Incredibles 2 o Cars 3, Onward es una historia original...

D.S: Nos encantan las secuelas y también hemos formado parte de ellas. (Junto a Kori Rae) hicimos Monsters University, que fue un placer y un reto. Pero Kori y yo tuvimos la oportunidad de hacer algo original con esta película. Puedes crear personajes nuevos que van cambiando a medida que ves cuál será la historia. Si algo no funciona, puedes eliminarlo. Eso es algo que no puedes hacer con una secuela. Lo que da miedo de las ideas originales es que estás tratando de hacer algo nuevo que podría no gustarle a la gente.

Hablen un poco del proceso de escritura y reescritura de Pixar. Uno de los métodos que usan es proyectar versiones no acabadas de la película ante sus compañeros para que les sugieran cambios...

D.S: Una de las mejores cosas de trabajar aquí es el lujo del tiempo para cometer errores y poder arreglarlos. Mostramos los storyboards (y versiones sucesivas de la película) a los cineastas, artistas y el resto de la compañía. Normalmente nos hacen comentarios sobre la claridad, si no se entiende lo que está pasando. También sobre los personajes, si no es verosímil que un personaje haga lo que le estamos haciendo hacer y tenemos que ganarnos ese momento.

Kori Rae: Necesitamos gente del exterior porque estamos tan cerca de la historia que a veces es difícil ver dónde están los problemas. A ver, cuando hacemos una de estas proyecciones, ya sabemos cuáles son algunos de los problemas. Pero a veces la gente entiende cosas de forma diferente y nos damos cuenta de que no hemos sido lo suficientemente explícitos con la historia.

D.S: Y otras veces también nos dicen que somos demasiado explícitos.

Y creo que en realidad, por la naturaleza de la animación, trabajan en el guión hasta muy avanzado el proceso de producción y postproducción...

K.R: La escritura no termina nunca. No tenemos un guión completamente definitivo, siempre está evolucionando. Podemos poner en producción secuencias que están escritas mientras seguimos escribiendo y haciendo storyboards de otras secuencias. Es un proceso estratificado. La escritura, los storyboards y la edición prácticamente no terminan hasta seis o siete meses antes de que acabemos. La animación permite esa libertad. Hacemos la película ocho o nueve veces, la proyectamos, la rehacemos y la volvemos a proyectar a lo largo del proceso. Es el lujo que tenemos en animación a lo largo de los cinco años que trabajamos en algo.

¿Cómo surgió la idea para esta película?

D.S: Empezó con una historia personal. Mi padre murió cuando yo tenía un año y mi hermano tenía tres. Siempre me pregunté quién había sido mi padre y si me parecía. En realidad fue la idea de qué hubiera pasado si pudiera haberlo conocido y pasar un día con él. Y de ahí pasamos a cómo es posible pasar un día con una persona (que ha muerto). Y eso nos llevó a la magia. La mayoría de películas sobre magia son de época pero esta era una historia tan personal que sentí que si la ambientábamos tan en el pasado no podría conectar con ella. Y eso nos llevó a este mundo moderno pero con unicornios.

Dan, ¿se reconocerá tu hermano en la película en el personaje de Barley?

D.S: No. Barley es un personaje muy diferente en esta caracterización. Mi hermano solo se parece a Barley porque es una persona de acción y porque le da todo su apoyo a su hermano pequeño.

Entonces, tu historia personal, ha sido solo un punto de partida...

D.S: Y eso es lo que hace que Onward sea una historia universal. No es una autobiografía. Es más una historia sobre esa persona que todos conocemos o que todos somos, si tenemos a un Ian en nuestras vidas, que espero que la gente pueda reconocer.

¿Qué otros temas trata la película?

D.S: Tenemos una naturaleza y animales impresionantes y hay muchísimas cosas maravillosas que simplemente damos por sentadas. Los unicornios son algo majestuoso pero en Onward simplemente los tratan como si fueran una plaga. La película es solo un recordatorio para que miremos a nuestro alrededor y veamos toda la magia que nos rodea todo el tiempo.

Onward, que en América Latina se ha titulado Unidos, se estrena este 6 de marzo.