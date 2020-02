Disney/Pixar

Tras las secuelas recientes Toy Story 4, Incredibles 2, Cars 3 y Finding Dory, el estudio de animación Pixar (legendario por la innovación y genio cinematográfico en títulos como Up, WALL·E o la primera Toy Story) empieza la década con dos títulos completamente originales: Onward, que se estrena este 6 de marzo, y Soul, que podremos ver en cines a partir del 19 de junio.

Onward, coescrita y dirigida por Dan Scanlon (Monsters University), está ambientada en New Mushroomtown, una ciudad que bien podría pasar por cualquier población estadounidense contemporánea si no fuera por su población de elfos, unicornios, dragones, centauros y demás criaturas mitológicas. "Hace mucho el mundo estaba lleno de maravillas. Era intrépido, existía la magia", nos cuenta una voz en off al inicio de la película. Y pronto nos enteramos de que controlar dicha magia no era fácil y ésta acabó siendo sustituida por fórmulas más sencillas: básicamente inventos tecnológicos como bombillas o aviones que hicieron que fuera obsoleto aprender a generar luz o usar las alas para volar.

La aventura arranca el día que Ian (voz de Tom Holland) cumple 16 años. El tímido elfo tiene muchos objetivos como aprender a conducir o invitar a unos compañeros de clase a su fiesta de cumpleaños pero su inseguridad se antepondrá ante todo ello. La madre del adolescente, Laurel (voz de Julia Louis-Dreyfus), los sorprende a él y a su hermano mayor, el temerario Barley (voz de Chris Pratt), con un regalo que el padre de ambos dejó para Ian y Barley poco antes de morir. El regalo consiste en un cetro y una piedra mágica con los que realizar un hechizo que vuelva al padre a la vida por 24 horas. Pero las cosas no acaban de funcionar y solo la mitad inferior del padre acaba materializándose tras el hechizo. Algo que hará que los adolescentes se embarquen en una aventura, a bordo de la furgoneta destartalada Guinevere, para tratar de encontrar otra piedra, repetir el encantamiento y conseguir pasar al menos unas pocas horas con la otra mitad de su padre.

Sé que la premisa puede sonar un tanto extraña. Uno de los personajes de Onward no deja de ser un par de piernas en la mayor parte de la película. Pero Scanlon y su equipo exprimen todo el humor y absurdidad de esta situación de un modo que pronto le hace cobrar sentido. "Hay una parte superior. De verdad que recuerdo a papá teniendo una parte superior", se queja Barley ante el resultado del hechizo. El mayor de los hermanos es el único que pudo conocer a su progenitor antes de que este muriera.

Pixar

La cruzada en la que se embarcan Ian y Barley, y donde acabarán metidos varios personajes más como el de Laurel o el novio de ella, cuenta con todos los ingredientes de una aventura épica: mapas, persecuciones, obstáculos a superar y pistas que descifrar. Todo ello mientras la relación entre Barley e Ian se hace cada vez más sólida y nos damos cuenta de lo mucho que se complementan (sí, esta es otra historia de amor fraternal en la línea de Frozen 2). Ian es quien parece tener el don de poder realizar hechizos. Pero es Barley el obsesionado con un juego de rol basado en hechizos históricamente auténticos y que tiene todo el conocimiento para guiar a su hermano en su intento por controlar su don. Barley insiste que Ian tiene que decir los hechizos desde "el fuego de su corazón".

Como con la mayoría de películas de Pixar (y como ya te conté que pasaba con Toy Story 4), el guión tiene la estructura perfecta y todos los elementos que incluiría una clase magistral de escritura de películas sobre aventuras épicas y periplos del héroe. Pero con el aliciente que esto no es Toy Story 4 sino una historia completamente nueva, con personajes originales a los que no habíamos conocido antes y posibilidades para la sorpresa. No quiero arruinarte nada pero el final de esta historia no es tan previsible como cabía esperar. Y eso la hace aún mejor.

Más allá de su historia humana (y créeme hay varios momentos en este filme diseñados específicamente para provocar las lágrimas y la emoción del espectador) Onward es una película impecablemente ejecutada desde un punto de vista técnico. La piel azulada de nuestros protagonistas es una hazaña en sí, con detalles como pecas e incluso mejillas y orejas sonrosadas. Además de un pelo azulado que cambia de forma y brillo si está mojado o seco.

Pixar

Todo en este mundo ha sido representado casi con fotorrealismo o tanto realismo como tiene sentido perseguir en una película poblada por gnomos y hadas motoristas. Se pueden ver partículas de polvo suspendidas en el aire de la casa de los miembros de la familia protagonista, además de apreciarse cada uno de los detalles de la madera y alfombras peludas que cubren sus suelos. Los espacios exteriores han sido representados con el mismo detalle, tanto en los entramados de autopistas al anochecer como en las colinas verdosas que forman parte del trayecto que tienen que recorrer nuestros protagonistas.

Pero está claro que su maestría técnica no es lo que hace esta historia interesante. Sino el periplo por el que pasan todos sus personajes y que los transformará a todos ellos al llegar a su fin. Y es que en Onward Pixar sí ha vuelto a encontrar la magia.