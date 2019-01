OnePlus trabaja en un televisor que promete cambiar la experiencia tradicional

Juan Garzon / CNET

El OnePlus 7 y OnePlus 5G, si así llegan a llamarse los próximos celulares de OnePlus, no son los únicos dispositivos en los que ya trabaja la empresa china, pues también está desarrollando su propio televisor.

Pete Lau, presidente ejecutivo y cofundador de OnePlus, ya le había dicho a PCMag el año pasado que la empresa estaba trabajando en un televisor, indicando la posibilidad de utilizar el TV como un hub para la casa inteligente.

Sin embargo, en ese momento Lau no reveló más detalles, pero un portavoz de OnePlus nos dio más información en el marco de la feria CES 2019.

El portavoz dijo a CNET en Español que el proyecto está en una fase muy inicial, así que muchas cosas todavía no están claras y otras pueden cambiar con facilidad. No obstante, nos contó que el proyecto comenzó principalmente por el interés del Lau en renovar los televisores y la experiencia que tenemos con ellos, algo que no ha tenido un gran cambio recientemente.

El portavoz no fue específico acerca de cómo sucedería esto, pero sí dijo que la interfaz del televisor será una pieza clave, pues promete "una experiencia mejorada" que también se complemente con su propio hardware.

Si bien no tenemos muchos detalles del que podría llamarse OnePlus TV, la empresa dejó en claro que el principal enfoque en la actualidad son el celular 5G de la empresa y el OnePlus 7 (si así llega a llamar el sucesor del OnePlus 6T). El nombre del celular 5G tampoco ha sido definido, pero podría llamarse simplemente OnePlus 5G y está programado para larzarse este año, inicialmente solo con el operador de Reino Unido EE. El OnePlus 7 llegaría poco después, sín 5G y con un precio más bajo.

