Oppo, hermana de OnePlus, quiere conquistar el mercado de Estados Unidos

Otra fabricante china de teléfonos quiere intentar incursionar en el mercado de Estados Unidos. Pero esta empresa ya tiene, en cierta forma, un pie adentro.

Oppo, una de las mayores fabricantes de celulares en China, tiene claras intenciones de entrar al mercado estadounidense, según dijo en una entrevista Alen Wu, el director de negocios en el exterior de la empresa. Wu no especificó cuándo se haría esto, pero dijo que quería esperar hasta que Oppo ganara terreno en Europa.

"Es definitivamente difícil adentrarse al mercado europeo, por lo que tienes que ser paciente", dijo Wu el viernes en Barcelona, poco antes del arranque del MWC 2019. Subrayó que le llevó a Huawei casi una década consolidar una posición de liderazgo en ese mercado.

Oppo es la más reciente empresa china en dar a conocer sus intenciones de incursionar en el mercado de EE.UU., después de OnePlus, TCL y ZTE. Sin embargo, los comentarios de Wu llegan en momentos de tensión entre China y Estados Unidos gracias al espectro de las tarifas y preocupaciones sobre seguridad. ZTE está haciendo otro intento por regresar a Estados Unidos después de solucionar un pleito con el Departamento de Comercio de Estados Unidos que resultó en masivas sanciones.

Quizá no hayas escuchado de Oppo pero sí de OnePlus. OnePlus y Vivo son propiedades del conglomerado chino BBK Electronics. OnePlus, que tuvo sus inicios como una abastecedora en línea de teléfonos de primera pero asequibles, llegó a Estados Unidos con un acuerdo con T-Mobile el año pasado, Oppo espera que OnePlus y otras fabricantes chinas de teléfonos allanen el camino para llegar al mercado estadounidense.

Wu resaltó que Oppo y OnePlus operan de forma independiente, pero dijo que sus líderes tienen una relación cercana.

Wu dijo que se inspiró en Samsung cuando se trata del diseño y del color de sus productos.

A diferencia de Huawei, que tiene agresivos planes de tomar el lugar de Samsung, Wu dijo que está más enfocado en el producto que en llevar la delantera en el mercado.

"Nunca hemos pensado en el tamaño de mercado o en la cuota de mercado o hasta en la rentabilidad", dijo Wu, quien enfatizó que su prioridad es crear "productos fascinantes" para los consumidores.

