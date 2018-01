Juan Garzón / CNET

OnePlus podría estar cada vez más cerca de irrumpir en el mercado masivo de la telefonía celular.

Pete Lau, presidente ejecutivo del fabricante chino de teléfonos, dijo que la compañía podría comenzar este año las conversaciones con los proveedores de telefonía celular estadounidenses.

"Si aparece la oportunidad adecuada y el momento adecuado, estaremos encantados de experimentar", dijo en una entrevista que nos dio fuera del Hotel Bellagio durante CES este miércoles. Se negó a dar una fecha específica de cuándo se podría llegar a un acuerdo. (Lau habló en chino, y Carl Pei, cofundador y director global se desempeñó como traductor).

Mientras que OnePlus es una marca bien conocida entre los entusiastas de Android y los expertos tecnológicos, la compañía ha estado planeando por debajo del radar en Estados Unidos para ser discretos. Un posible acuerdo con un operador de telefonía móvil le daría a la compañía un socio de distribución de perfil más alto, lo que potencialmente podría aumentar el impacto de su marca en el mercado.

"El gran problema se está volviendo de dominio público", dijo Maribel López, analista de Lopez Research.

Aún pequeña, la empresa OnePlus está adquiriendo un gran impulso. La compañía vio cómo su OnePlus 5T se convirtió en su producto más rápido y el mejor vendido después de su lanzamiento en noviembre, según Pei. ¿Cuál fue su producto estrella anterior? El OnePlus 5, que se lanzó en junio.

Lau confirmó que el próximo teléfono OnePlus podría llegar al final del segundo trimestre, en línea con la llegada del OnePlus 5 el año pasado.

El problema del apoyo de los proveedores de telefonía celular en Estados Unidos fue un tema muy discutido durante el CES de este año, después de que la firma Huawei, de China, no pudiera anunciar un acuerdo ampliamente esperado con AT&T para llevar su teléfono estrella Mate10 Pro al mercado. Como consecuencia, Huawei tendrá que venderlo en tiendas minoristas como Amazon y a través de su propio sitio.

Esto es un verdadero problema para entrar al mercado de Estados Unidos. Los analistas estiman que aproximadamente entre 85 y 90 por ciento de los consumidores compran sus teléfonos a través de su proveedor de telefonía celular.

Lau se negó a hacer algún comentario son respecto al caso de Huawei.

OnePlus es una compañía que ha tenido mucho éxito con su estrategia digital, en gran parte vendiendo a través de su sitio Web. Apenas recientemente comenzó a asociarse con operadores en Europa y se está abriendo a la posibilidad de un socio estadounidense.

Lau dijo que no estaba 100 por ciento seguro de si OnePlus venderá un segundo celular en 2018, aunque sí lo ha hecho en los últimos dos años.

Un teléfono más veloz

Aunque Lau no divulgó muchos detalles del próximo teléfono OnePlus ––incluido su nombre––, sí confirmó que se ejecutará con el procesador Snapdragon 845 de Qualcomm, el chip móvil que apenas fue presentado en diciembre.

"Por supuesto, no hay otra opción", dijo Lau.

La compañía estará atenta de la esperada llegada del Galaxy S9 de Samsung, que probablemente será el primero en usar este nuevo procesador.

La firma OnePlus ganó su buena reputación no sólo por su habilidad para adelantarse al futuro, sino también por brindar soporte a dispositivos antiguos. Pei dijo que el OnePlus 3 y el 3T pronto tendrán una versión beta de la función de reconocimiento facial para desbloquear el celular que creó la compañía, y que se presentó en el 5T.

"No hay razón para ocultar las funcionalidades que podemos implementar fácilmente", dijo Pei.

Lau reconoció que tienen el gran desafío de crear conciencia sobre la marca, aunque dijo que esperaba ganar nuevos negocios a través de su reputación. También está tratando de encontrar una manera de mostrarles a los consumidores los detalles y el cuidado que ponen en cada uno de sus productos.

"Muchos de nuestros usuarios no saben el tiempo y los recursos que dedicamos en un teléfono", dijo.

El último grito de la moda

No verás a los ejecutivos de OnePlus promocionando inteligencia artificial, un tema tecnológico que ha dominado CES este año.

"Se ha convertido en la palabra de moda", dijo Lau.

Eso no quiere decir que OnePlus no ha introducido algo de inteligencia en sus productos. Es sólo que Lau o Pei probablemente no persigan la AI como protagonista de su marca. En dado caso, la compañía está experimentando con maneras de ayudar a sus fanáticos a correr la voz.

"Lo único que podemos hacer ahora es mantener un perfil humilde", dijo Lau.

