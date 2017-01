Los dueños de dos de los teléfonos OnePlus están iniciando el año con el pie derecho...

Durante el fin de semana, Carl Pei, fundador y ejecutivo en la firma asiática, informó que los dueños de los modelos OnePlus 3 y OnePlus 3T, están recibiendo la actualización a Android 7.0 Nougat.

2) Android N stable OTA for the OP3 and the OP3T. Gradual rollout will begin later tonight.