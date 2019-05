OnePlus 7 Pro vs. Galaxy S10 Plus vs. iPhone XS Max: ¿Cuál es mejor?

Juan Garzon / CNET

El OnePlus 7 Pro es el celular más premium de la empresa china que, de una u otra manera, llega para competir con los teléfonos de más alta gama de Samsung y Apple, como el Galaxy S10 Plus y el iPhone XS Max.

Los tres celulares tienen pantalla grandes muy atractivas, pero los teléfonos de OnePlus y Samsung son los únicos con pantalla curva.

Además, el OnePlus 7 Pro es el que tiene la pantalla más grande este grupo (6.67 pulgadas vs. 6.4 y 6.5 pulgadas), pero la diferencia de tamaño entre estos celulares no es demasiada.

Dicho esto, el OnePlus 7 Pro es el que tiene biseles más pequeños y el único que tiene una cámara frontal oculta.

Las pantallas de los tres ofrecen colores vibrantes y buen detalle, pero la pantalla del S10 Plus es la que tiene mejor densidad de pixeles (522ppp), seguida por la del OnePlus 7 Pro (516ppp) y luego la del iPhone XS Max (458ppp).

Algo interesante es que a pesar de esto, el iPhone XS Max es el más pesado de los tres (208 gramos vs. 206 gramos vs. 175 gramos); al mismo tiempo, el de Apple es el celular más delgado de los tres con un grosor de 7.7mm, comparado con los 7.8mm del Galaxy S10 Plus o los 8.8mm del OnePlus 7 Pro.

El Galaxy S10 Plus, sin embargo, es el que se siente más liviano de los tres gracias a su pantalla y parte trasera curva.

El celular de Samsung y OnePlus son los únicos que con tres cámaras traseras que ofrecen una más versatilidad fotográfica, al permitir capturar fotos de manera tradicional, al igual que con zoom óptico como el iPhone, pero además con un lente gran angular que hace todo más inmersivo.

Además, el celular de Apple también se queda atrás en cuanto a fotografía nocturna o con poca iluminación, ya que el OnePlus 7 Pro y el Galaxy S10 Plus ofrecen, en general, mejores resultados.

Otro aspecto en el que se queda atrás el iPhone XS Max es en el almacenamiento interno inicial, ya que ese celular ofrece solo 64GB, mientras que los otros dos ofrecen 128GB. Además, el celular de Samsung sobresale al tener una ranura para tarjeta microSD que permite hasta expandir el almacenamiento total del dispositivo.

En cuanto a especificaciones, el celular de Apple también tiende a quedarse un poco atrás, ya que integra solo 4GB de RAM y una batería de 3,174mAh.

Los otros celulares tienen hasta 12GB de RAM y baterías de 4,000mAh en el caso del OnePlus 7 Pro y 4,100mAh en el caso del Galaxy S10 Plus.

Sin embargo, el celular de Apple ofrece un excelente rendimiento con lo que tiene y no considero que ningún usuario debería quejarse mucho del desempeño que ofrecen estos tres celulares.

La duración de la batería del OnePlus 7 Pro es muy similar a la del iPhone XS Max con una duración de cerca de 17 horas en nuestra prueba, mientras que el Galaxy S10 Plus ofrece una mejor duración de batería al lograr más de 21 horas en la misma prueba.

El iPhone XS Max y el Galaxy S10 Plus tienen certificación de resistencia al agua IP68 y se pueden cargar inalámbricamente. Inclusive, el Galaxy S10 Plus ofrece carga inalámbrica reversible y tiene conector de audífonos tradicional.

Igual, si quieres conectar un iPhone será necesario tener un cable con Lightning, el cual es tan utilizado como el USB-C que tiene los otros celulares. Además, el OnePlus 7 Pro tiene la carga rápida más rápida.

El iPhone XS Max sobresale con el mejor reconocimiento facial, pero no tiene lector de huellas.

En general, considero que el Galaxy S10 Plus es el celular más completo que se encuentra en este grupo. Sin embargo, si consideras el precio las cosas pueden cambiar un poco dependiendo de cuánto te cobren por el Galaxy S10 Plus porque el OnePlus 7 Pro cuesta sin duda mucho menos (US$669 vs. US$999), al menos teniendo en cuenta su precio sugerido. Dicho esto, el iPhone XS Max es aún más caro.

Por otra parte, todo también dependerá de la preferencia de sistema operativo que tengas porque si prefieres iOS, en esta comparación solo está presente el iPhone XS Max, así que esa sería una mejor opción. De lo contrario, si prefieres Android los otros dos celulares son mejor opción.

Comparación: OnePlus 7 Pro vs. Galaxy S10 Plus vs. iPhone XS Max

OnePlus 7 Pro Galaxy S10 Plus iPhone XS Max Pantalla 6.67 pulgadas (OLED) 6.4 pulgadas (OLED) 6.5 pulgadas (OLED) Resolución 3,120x1,440 pixeles 3,040x1,440 pixeles 2,688x1,242 pixeles Densidad de pixeles 516ppp 522ppp 458ppp Sistema operativo Android Pie Android Pie (One UI) iOS 12 Procesador 2.84GHz Snapdragon 855 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.73GHz Exynos 9820 Apple A12 Bionic (seis núcleos) Almacenamiento 128GB, 256GB 128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica) 64GB, 256GB, 512GB Expansión de almacenamiento No Sí, hasta 512GB No Cámara trasera 48 megapixeles (f/1.6) con estabilización de imagen óptica + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.4) Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 480fps en HD, 240fps en Full HD, 4K en 60fps 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 16 megapixeles Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) 7 megapixeles (TrueDepth Camera) RAM 6GB, 8GB, 12GB 8GB o 12GB (solo en cerámica) 4GB Batería 4,000mAh 4,100mAh 3,174mAh Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua No (sin certificación) IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Lector de huellas Sí (en pantalla) Sí, en la pantalla (ultrasónico) No Lector de iris No No No Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (básico) Sí (Face ID) Carga inalámbrica No Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí Características importantes Pantalla 2K prácticamente sin biseles, cámara frontal escondida, carga rápida de 30 vatios (Warp Charge), doble bocina, sin conector de audífonos tradicional, triple cámara trasera, pantalla con tasa de actualización de 90Hz, hasta 12GB de RAM Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricaente (necesita más del 30% de carga) Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh que se puede ajustar después de tomar la foto, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Tamaño 162.6x75.9x8.8mm 157.6x74.1x7.8mm 157.5x77.4x7.7mm Peso 206 gramos 175 gramos 208 gramos Precio US$669 Desde US$799 (sugerido de US$999) US$1,099/1,259 euros/26,999 pesos mexicanos

Análisis OnePlus 7 Pro El OnePlus 7 Pro es un celular con un diseño hermoso, un desempeño ejemplar y una carga muy rápida, pero también es el OnePlus más caro hasta la fecha (que no ha sido edición limitada).

