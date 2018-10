OnePlus 6T vs. OnePlus 6: ¿Cuáles son las diferencias y qué es nuevo?

CNET

El OnePlus 6T llega cerca de cinco meses después del OnePlus 6, trayendo algunos cambios importantes aunque no drásticos.

Por ejemplo, el OnePlus 6T elimina el conector de audífonos tradicional, tiene lector de huellas en la pantalla (ya no tiene en la parte trasera), su ceja ahora es más pequeña y atractiva, su versión más barata es de 128GB (vs. 64GB en el OnePlus 6), es más grande (157.5x74.8x8.2mm vs. 155.7x75.4x7.75mm) y es más pesado (185 gramos vs. 177 gramos).

Sin embargo, el precio inicial del OnePlus 6T también subió US$20 frente a su predecesor. Aunque puede resultar frustrante, creo que a diferencia de los otros modelos T que tuvieron un incremento en su precio, este aumento sí tiene una justificación más tangible: obtener el doble de almacenamiento por esos US$20. Además, vale la pena tener en cuenta que las otras versiones con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento mantienen el mismo precio del OnePlus 6.

Otras novedades importantes es que el OnePlus 6T integra una batería de mayor capacidad (3,700mAh vs. 3,300mAh), la cual se traduce también en mejor duración de batería.

Asimismo, gracias a los cambios en la ceja y una reducción en los biseles, la pantalla del OnePlus 6T logra agrandarse sin agrandar demasiado el cuerpo del celular con respecto a su predecesor. Así, el OnePlus 6T tiene una pantalla de 6.41 pulgadas en vez de la de 6.28 pulgadas del OnePlus 6.

Dicho esto, la resolución de la pantalla cambió levemente para mantener la misma densidad de pixeles que su predecesor.

Otros cambios interesantes en el OnePlus 6T son la función llamada Smart Boost que optimiza la RAM para que apps frecuentes se inicien más rápido, el modo de videojuegos simplifica las notificaciones de llamadas y mensajes, ejecuta Android Pie desde la primera vez que lo ejecutas y las cámaras traen algunas pequeñas mejoras para los retratos, capturas de texto y en la noche.

Sin embargo, la mayoría de especificaciones se mantienen sin cambios, incluyendo el procesador Snapdragon 845, 6GB u 8GB de RAM, doble cámara trasera de 16 megapixeles y 20 meagapixeles, cámara frontal de 16 megapixeles, parte trasera de vidrio, no tiene certificación de resistencia al agua, no se puede cargar inalámbricamente y tampoco tiene una ranura para tarjeta microSD.

Algo novedoso para la empresa es que el OnePlus 6T es el primer celular que es compatible con la red de Verizon, no solamente las tradicionales redes GSM (como T-Mobile y AT&T).

En general, los cambios más importantes son la carencia de conector de audífonos regular (aunque trae un adaptador), el lector de huellas en la pantalla que aún no ofrece la misma efectividad de un lector de huellas tradicional, una mejor duración de batería y un cuerpo más grande, ancho y pesado.

Cambiarse del OnePlus 6 al 6T no tiene mucho sentido a menos que quieras lo mejor de lo mejor. Inclusive, aunque el lector de huellas en la pantalla suena genial, por el momento no ofrece la misma versatilidad de un lector de huellas tradicional. Por ejemplo, no sabes dónde está ubicado al tacto, no es tan rápido, reconoce sólo una pequeña zona de la pantalla y es más sensible al sudor o agua en la mano.

A continuación comparamos el diseño, especificaciones, características y precio del OnePlus 6T con el OnePlus 6 para conocer mejor sus diferencias.

Comparación: OnePlus 6T vs. OnePlus 6 OnePlus 6T OnePlus 6 Pantalla 6.41 pulgadas (AMOLED) 6.28 pulgadas (AMOLED) Resolución 2,340x1080 pixeles 2,280x1080 pixeles Densidad de pixeles 402ppp 402ppp Sistema operativo OxygenOS basado en Android Pie OxygenOS basado en Android Oreo (compatible con Android Pie beta) Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) Almacenamiento 128GB, 256GB 64GB, 128GB, 256GB Expansión de almacenamiento No No Cámara trasera Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/1.7 Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/1.7 Grabación en cámara lenta 480fps en HD, 240fps en Full HD, 4K en 60fps 480fps en HD, 240fps en Full HD, 4K en 60fps Cámara frontal 16 megapixeles 16 megapixeles RAM 6GB/8GB 6GB/8GB Batería 3,700mAh 3,300mAh Batería extraíble No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Resistente al agua No No Lector de huellas Sí (en pantalla) Sí (trasero) Lector de iris No No Reconocimiento de rostro Sí Sí Carga inalámbrica No No Características importantes Lector de huellas atrás, pantalla casi sin bordes con ceja, carga rápida Dash, Google Pay, Google Assistant, USB-C, modo de lectura automatizado, hasta 8GB de RAM, doble cámara trasera optimizada para fotos con poca luz, en EE.UU. no te cobran impuestos por comprarlo, fotos con fondo borroso con las cámaras traseras y frontal. Lector de huellas atrás, pantalla casi sin bordes con ceja, carga rápida Dash, Google Pay, precio inicial inferior a US$540, Google Assistant, USB-C, modo de lectura automatizado, hasta 8GB de RAM, doble cámara trasera optimizada para fotos con poca luz, en EE.UU. no te cobran impuestos por comprarlo, fotos con fondo borroso con las cámaras traseras y frontal. Tamaño 157.5x74.8x8.2mm 155.7x75.4x7.75mm Peso 185 gramos 177 gramos Precio US$549, US$579, US$629 US$529, US$579, US$629