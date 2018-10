OnePlus 6T: El sensor de huellas en pantalla compensa la ausencia de conector de audífonos

James Martin/CNET

Hablando en su lengua madre, el mandarín, el cofundador y presidente de OnePlus Pete Lau se proyecta con reservación, a pesar de estar a solo semanas de la presentación del nuevo celular OnePlus 6T. Comparado con el otro cofundador de la empresa, Carl Pei, Lau tiene un semblante más formal. Los dos son modestos en su propia manera: Pei viste camisetas de algodón y contesta en Twitter sobre los rumores falsos de sus dispositivos; Lau, quien es 14 años mayor que Pei, en su mayor parte tuitea sobre noticias relacionadas a OnePlus.

Pero esta serenidad oculta su nerviosismo, un sentimiento que él mismo confiesa tener cuando se le pregunta acerca del lanzamiento del nuevo teléfono.

"Mis sentimientos, en resumidas cuentas, son complejos", dijo Lau a través de un intérprete. "Es una mezcla de emoción y ansiedad". Compara esta mezcolanza de sentimientos al momento cuando va a nacer un hijo.

Aunque el teléfono OnePlus 6T aún no ha hecho su debut oficial, ya hay muchos detalles acerca del celular rondando por allí. Y, a diferencia de los teléfonos de versión T (que han tenido pequeñas mejoras respecto a sus antecesores, como el OnePlus 3T con respecto al OnePlus 3), el OnePus 6T proyecta ser sustancialmente distinto a su predecesor, el OnePlus 6.

Para empezar, el teléfono finalmente podrá alcanzar la popularidad masiva en Estados Unidos al lanzarse con T-Mobile, que representa el primer acuerdo que logra la empresa con una telefónica en EE.UU. Tampoco tendrá un conector tradicional de audífonos, que se podría convertir en una decisión controvertida entre los usuarios de Android que tienen cada vez menos opciones de teléfonos insignia con un conector de auriculares tradicional. Finalmente, el OnePlus 6T se adelanta a dos contrincantes establecidas, Apple y Samsung, al integrar un sensor de huellas en la pantalla en un teléfono destinado al público en general en EE.UU.

Añadamos a todo esto el hecho de que OnePlus hará el lanzamiento en octubre (un mes antes de lo acostumbrado) y es fácil comprender por qué Lau está sintiendo esa mezcla de emoción y ansiedad.

OnePlus dice adiós al conector de audífonos

Lau está muy involucrado en el desarrollo de los productos de OnePlus. En su esencia, es un ingeniero: trabajó en la fabricante de dispositivos chica Oppo por 15 años. (Oppo y OnePlus comparten la misma empresa matriz, BBK Electronics).

Como el presidente ejecutivo de OnePlus desde su fundación en 2013, Lau se ve a sí mismo como el jefe de producto de todos los jefes de producto en la empresa. Sabe que tiene que tomar decisiones difíciles. Esto implica seguir una tendencia popularizada primero por Apple y luego por Google al quitarle el conector de audífonos tradicional al OnePlus 6T.

"Esta ha sido una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar", dijo Lau. "La tarea más difícil es encontrar un equilibrio en lo que formará parte del producto final y a lo que le tenemos que decir No".

Una de las razones por las que OnePlus tuvo que prescindir del conector de audífonos era para darle espacio al sensor de huellas integrado en la pantalla, que la empresa denomina Screen Unlock. Al reemplazar el sensor físico en la espalda del teléfono para integrarlo debajo del panel, el lector de huellas ocupa espacio clave en las entrañas del dispositivo, hacia la parte inferior del teléfono.

Esta decisión también toma en cuenta el uso de los audífonos Bluetooth. Después de realizar una encuesta, la empresa encontró que 59 por ciento de los que respondieron ya usaban auriculares inalámbricos para escuchar música y realizar llamadas. Y, por primera vez desde junio 2016, las ventas de los audífonos Bluetooth superaron los audífonos que no son Bluetooth en EE.UU., según la firma de análisis NPD.

"Los consumidores extrañan el conector de 3.5mm cuando ya no están", dijo Avi Greengar, director de investigación de GlobalData, "pero Apple ha demostrado que el contar con estos conectores es un factor primordial en la decisión de compra".

Al lanzar sus propios audífonos Bluetooth a principios de año llamados Bullets Wireless, OnePlus allanó el camino para los futuros dueños de un 6T que quieran cambiarse a auriculares inalámbricos. Hasta el momento, el prospecto de estos auriculares es bueno: los Bullets Wireless se agotaron en algunos mercados.

Aún así, Lau sabe que quitarle esta característica al teléfono es controversial, especialmente porque mucha gente sigue usando audífonos con cable. Este tipo de audífonos tienen más opciones, son más baratos, no requieren que se le recargue y no tienen problemas de conectividad. El año pasado, una encuesta de Yahoo Finance reportó que el 73 por ciento de usuarios de Android dijeron que no se cambiarían a un iPhone debido a su falta de un conector de audífonos. Tampoco ayudó que Carl Pei realizó una encuesta informal de Twitter para demostrar cuánto OnePlus escucha a sus usuarios, quienes dijeron preferir conservar el conector de audífonos.

A aquellos que les enoja que el OnePlus 6T no tendrá un conector de audífonos regular, Lau cree que este sacrificio vale la pena. "Después de que experimentes Screen Unlock, te vas a enamorar", dijo. "Te darás cuenta de que es la experiencia que querías".

Hola, sensor de huellas integrado en la pantalla

Los sensores de huellas integrados en la pantalla (FOD, por sus siglas en inglés) son difíciles de encontrar en Estados Unidos. Por ahora, están disponibles en los teléfonos Vivo (Vivo V11, Vivo X20 Plus UD y Vivo Nex), en un par de teléfonos de Oppo (Oppo R17 y R17 Pro), el Xiaomi Mi 8 Explorer Edition y el Porsche Design Huawei Mate RS.

Pero pronto, los usuarios en EE.UU. y demás mercados contarán con esta función en el OnePlus 6T, que se ha adelantado tanto a Apple como Samsung en la inclusión de esta tecnología en sus dispositivos,

Además de optimizar el diseño del OnePlus 6T, el FOD elimina la necesidad de tener que levantar el teléfono para desbloquear la pantalla.

"Desbloqueamos nuestros teléfonos varias veces al día, y Screen Unlock reduce el número de pasos para completar esta acción", dijo un ingeniero de OnePlus en otra entrevista con CNET. "Al añadir esta función como otra opción para desbloquear la pantalla como Face Unlock, los usuarios tendrán la opción de desbloquear la pantalla en la manera en que les resulte más eficiente".

A pesar de ser conocidos como lectores de huella en pantalla, la tecnología está incrustada debajo de las pantallas. Cuando tocas un área de la pantalla en específico con tu dedo, una matriz del sensor enciende la pantalla para iluminar tu dedo. Tu huella es leída por un sensor de imagen óptico y un procesador de inteligencia artificial. Si la huella es la correcta, la pantalla se desbloquea.

Se planeaba que el OnePlus 5T del año pasado integrase FOD. Pero no funcionaba tan veloz o eficazmente como la empresa deseaba, y la función fue retrasada para salir en el 6T. Junto a la implementación de OnePlus, Lau cree que la industria de la telefonía va a continuar en esta dirección, de forma similar a cómo la ceja o muesca en la pantalla se popularizó en cuestión de unos pocos años.

Existen un par de desventajas con esta tendencia, sin embargo. OnePlus no sólo eliminó el conector de audífonos en el 6T para acomodar el FOD, sino que también hizo que el teléfono fuese 0.45mm más grueso. Esta función también aumento el costo del teléfono. Aunque aún no se conoce un precio oficial, algunos reportes apuntan que el 6T costará US$550 (o US$21 más que el OnePlus 6).

"La tecnología Screen Unlock es algo muy nuevo y hay un costo definitivo que es requerido para esta nueva tecnología", dijo Lau. "No es barata".

El futuro de OnePlus: Carga inalámbrica y resistencia al agua

Desde que lanzó el primer OnePlus One en 2014, OnePlus ha sido conocido por ofrecer teléfonos con especificaciones de primera a un precio amigable para tu bolsillo. Pero la empresa ha estado lidiando con el dilema de ofrecer funciones similares a las del iPhone o los dispositivos de la línea Galaxy S y a la vez mantener bajo el precio. Y, comparado con otras marcas, OnePlus ha experimentado uno de los más altos aumentos en costo de modelo a modelo.

Mientras tanto, empresas rivales están incorporando lo último en tecnología a un ritmo acelerado. Apple, Samsung y LG, por ejemplo, tienen teléfonos con carga inalámbrica.

Pero la tecnología de carga rápida característica de OnePlus, conocida como Dash Charging, es una función favorita entre los usuarios. Para que OnePlus saque un teléfono con carga inalámbrica, el dispositivo se tendrá que cargar tan rápidamente a como están acostumbrados los usuarios de Dash Charging. Esos significa que el teléfono tendrá que ser más grueso y tendrá que conducir mucho calor.

"Estamos trabajando duro en esto", dijo Lau. "Cuando lleguemos al día en que la carga inalámbrica se pueda realizar sin la implicación de calentamiento que esperamos, entonces creemos que podremos integrar esta tecnología".

Muchos competidores, como Google, también certifican sus dispositivos con una calificación IP para resistencia al agua.

Pero para Lau, quien dice que el OnePlus 6T es más resistente al agua que cualquiera de sus predecesores y que puede sobrevivir una caída accidental en el lavabo o un chapuzón durante una tormenta, el costo de pasar por el proceso para obtener una certificación IP no vale la pena.

"El número de usuarios que se llevan sus teléfonos para ir a nadar son pocos", dijo Lau. Para que hacer que todos los demás paguen, digamos US$30 más, "por el hecho de tener una certificación IP" para complacer a ese usuario que quiere ir a nadar con su celular "no es razonable", dijo Lau.

El precio del OnePlus 6T

El incorporar estas nuevas funciones, que Lau no está descartando, se reduce a aumentar los precios. Aunque insiste que los precios no dictan el producto final, y que el ofrecerle a los usuarios lo más reciente y lo mejor en la tecnología es la prioridad primordial de la empresa, es claro que OnePlus perderá su atractivo como el teléfono Android si sus precios suben al nivel de sus rivales.

"A medida de los teléfonos insignia de Apple, Samsung y Huawei alcanzan los US$1,000", dijo Greengart, "OnePlus tiene la oportunidad de reunir la última tecnología a un precio más bajo".

Por ahora, OnePlus sigue siendo una empresa que vende sus dispositivos principalmente por Internet, directamente al consumidor, lo que ayuda a mantener bajo los precios. Además, un precio de US$550 lo sigue haciendo de US$100 a US$450 más barato que el iPhone XS, Galaxy Note 9 y el Pixel 2.

Lau tampoco parece estar muy preocupado de las posibles quejas sobre el precio del OnePlus 6T. Está meas emocionado sobre las reacciones de los usuarios al sensor de huellas. Y, aunque ya está familiarizado con los eventos públicos, los lanzamiento de sus productos aún le causan ansiedad,

"Lo más difícil ahora", dijo Lau, "es que los equipos esperan que yo me memorice las cosas en inglés".

Con la colaboración de Suan Pineda.