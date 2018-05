Andrew Hoyle/CNET

El OnePlus 6 llega con especificaciones de alta gama a un precio más razonable que muchos otros en el mercado, pero llega directamente para competir principalmente con el Huawei P20 y el Xiaomi Mi Mi 2S en algunos mercados.

Vale la pena tener en cuenta que no todos estos celulares están disponibles en todos los mercados. Por ejemplo, en EE.UU. tan solo está disponible oficialmente el OnePlus 6 y no el P20 de Huawei (el Huawei Mate 10 Pro es el más parecido).

De una u otra manera, estos celulares mencionados también compiten con el iPhone 8 Plus, el iPhone más barato con doble cámara, perteneciente a la úlima generación de teléfonos de Apple.

Los cuatro celulares tienen una buena construcción, pero tienen también algunos aspectos que no son para todos los usuarios. Por ejemplo, el iPhone 8 Plus tiene biseles "gigantes" para el mercado actual; el Xiaomi Mi Mix 2S tiene su cámara frontal en el bisel inferior y los otros dos tienen una pantalla con ceja o notch.

Para muchos, todo será cuestión de preferencia, pero lo claro es que el menos moderno de todos es el iPhone 8 Plus. Aún así, este celular ofrece carga inalámbrica, una característica que solo el Xiaomi Mi Mix 2S ofrece en este selecto grupo.

Por su parte, el OnePlus 6 es el único de este grupo que integra un conector de audífonos tradicional de 3.5mm y es el que tiene la pantalla más grande y con mayor resolución (el Huawei P20 es el que tiene mayor densidad de pixeles), pero aún así es más compacto que el iPhone 8 Plus (155.7x75.4x7.75mm vs. 158.4x78.1x7.5mm) que tiene una pantalla de casi una pulgada menos (5.5 pulgadas vs 6.28 pulgadas).

A pesar de esto, el iPhone 8 Plus es el que ofrece mejor sonido a través de sus bocinas y es el único resistente al agua, incluyendo una certificación IP67 (hasta 1 metro de profundidad).

Sin embargo, el iPhone 8 Plus está muy atrás en cuando a la memoria RAM que integra y la capacidad de su batería. Por ejemplo, mientras que el iPhone 8 Plus ofrece solo 3GB de RAM, los otros celulares ofrecen al menos 4GB y hasta 8GB de RAM. Además, el iPhone 8 Plus es el único que no tiene reconocimiento de rostro de estos celulares.

En cuanto al desempeño general, no creo que haya mucho que quejarse de estos celulares y todos ofrecen al menos 64GB de almacenamiento y no tienen una ranura para tarjeta microSD.

Donde el OnePlus 6 se diferencia de los otros es en que integra la carga rápida más rápida de estos celulares, su interfaz prácticamente pura de Android es todo un placer de usar y su doble cámara trasera es la que ofrece mayor resolución

Por su parte, el Xiaomi Mi Mix 2S es el más barato de estos celulares, seguido muy de cerca por el OnePlus 6 y luego el Huawei P20. Además, el Mi Mix 2 S es el que tiene biseles más pequeños de todos.

El Huawei P20 es el que tiene el color más llamativo y diferente del mercado (con el Twilight), tiene la cámara frontal con mayor resolución y es el que tiene presente en la interfaz la mayor inteligencia artificial en la cámara, por si eso te interesa.

El iPhone 8 Plus es el único que junto al Mi Mix 2S que ofrece zoom óptico 2X de este grupo, tiene el gran respaldo que ofrece Apple con sus productos, es el único que no ejecuta Android en este grupo de celulares (ejecuta iOS), tiene una pantalla que detecta la presión y, como mencionaba anteriormente, es el único con una certificación de resistencia al agua.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing: Así es el flamante OnePlus 6

Es muy difícil coronar a un ganador en esta batalla porque todos tienen ventajas y desventajas claras, así que dependerá más de tus gustos y necesidades que de cualquier otra cosa.

En general, el OnePlus 6 parece adaptarse mejor al concepto de un celular bueno, bonito y barato, pero hay que probar las cámaras en más detalle para saber qué tan buenas son en comparación con lo que ofrecen los otros celulares.

Comparamos las especificaciones y otras características del OnePlus 6 con el Huawei P20, el iPhone 8 Plus y el Xiaomi Mi Mix 2S para conocer mejor sus diferencias.

Comparación: OnePlus 6 vs Huawei P20 vs iPhone 8 Plus vs Xiaomi Mi Mix 2X

OnePlus 6 Huawei P20 iPhone 8 Plus Xiaomi Mi Mix 2S Pantalla 6.28 pulgadas 5.8 pulgadas 5.5 pulgadas 6 pulgadas Resolución 2,280x1080 pixeles 2,240x1,080 pixeles 1,920x1,080 pixeles 2,160x1,080 pixeles Densidad de pixeles 402ppp 429ppp 401ppp 403ppp Sistema Operativo OxygenOS basado en Android Oreo (compatible con Android P beta) Android Oreo iOS 11 Android Oreo Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.4GHz Kirin 970 (ocho núcleos) Apple A11 Bionic (seis núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) Almacenamiento 64GB/128GB/256GB 128GB 64GB, 256GB 64GB, 128GB, 256GB Expansión de almacenamiento No No No No Cámara trasera Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/1.7 12 megapixeles RGB (F/1.8), 20 megapixeles Mono (f/1.6) Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.8 Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 480fps en HD, 240fps en Full HD, 4K en 60fps 960fps en HD, 60fps en Full HD, 30fps en 4K 240fps en Full HD, 30fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en HD, 120fps en Full HD, 30fps en 4K Cámara frontal 16 megapixeles 24 megapixeles 7 megapixeles 5 megapixeles RAM 6GB/8GB 4GB 3GB 6GB, 8 GB Batería 3,300mAh 3,400mAh 2,691mAh 3,400mAh Batería removible No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua No No Sí (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) No Lector de huellas Sí Sí Sí Sí Lector de iris No No No No Reconocimiento de rostro Sí Sí No Sí Carga inalámbrica No No Sí Sí Características importantes Lector de huellas atrás, pantalla casi sin bordes con ceja, carga rápida Dash, Google Pay, precio inicial inferior a US$530, Google Assistant, USB-C, modo de lectura automatizado, hasta 8 GB de RAM, doble cámara trasera optimizada para fotos con poca luz, en EE.UU. no te cobran impuestos por comprarlo, fotos con fondo borroso con las cámaras traseras y frontal Doble cámara, Inteligencia Artificial para la captura fotográfica, nuevo color Twilight, pantalla con ceja, sin conector de audífonos de 3.5mm 3D Touch (Force Touch), lector de huellas, cámara con estabilización de imagen óptica y zoom óptico 2X, Apple Pay Pantalla casi sin biseles, cámara frontal en el bisel inferior, bajo precio, doble cámara trasera, hasta 8GB de RAM Tamaño 155.7x75.4x7.75mm 149.1x70.8x7.7mm 158.4x78.1x7.5mm 150.9x74.9x8.1mm Peso 177 gramos 165 gramos 202 gramos 191 gramos Precio A partir de US$529 (519 euros) 549 euros (Cerca de US$645) A partir de US$799 (desde 919 euros) A partir de 499 euros (cerca de US$585)