¿Es el OnePlus 6 el mejor celular de 2018?

Año tras año, OnePlus ha logrado demostrar que sus celulares son dignos de competir en las grandes ligas, al ofrecer buenas especificaciones por un precio sorprendente. El OnePlus 6 cumple generalmente con este mismo propósito, pero es menos impresionante de lo que fue el OnePlus One, el OnePlus 3 y el OnePlus 3T.

¿Significa esto que el OnePlus 6 es malo? Para nada. Es un gran celular. ¿Le alcanza a la empresa jugársela segura para ser considerado el mejor celular del año? Desafortunadamente, no lo creo pero es el mejor celular que puedes comprarte en cualquier momento por menos de US$530.

En este artículo listo las principales razones por las que he llegado a esta conclusión.

En el podcast —que puedes escuchar a continuación o en Google Play y iTunes— también hablo sobre el lanzamiento del HTC U12 Plus, el Motorola Moto G6, Oppo R15 Pro y la llegada de otro teléfono insignia de LG, el LG V35 ThinQ.

El OnePlus 6 en 2018

El OnePlus 6 es un excelente celular que compite con los mejores gracias a su gran potencia, interfaz simplificada y precio inferior a otros celulares de alta gama.

Sin embargo, aunque estas son características de los celulares OnePlus, el 6 carece de algunas especificaciones que presumen los principales celulares del momento.

Por ejemplo, el OnePlus 6 no tiene tan buenas cámaras como el Pixel 2 XL y el Galaxy S9 Plus -- tampoco tiene una característica diferenciadora como la cámara gran angular del LG G7 ThinQ o LG V35 ThinQ.

Asimismo, el celular no tiene una certificación de resistencia al agua como la que tienen los principales celulares de alta gama.

Además, el OnePlus 6 no tiene doble bocina ni tecnología especializada que permite obtener una mejor calidad de sonido que el promedio en el mercado; su calidad de sonido se puede comparar con celulares de gama baja y media.

Hay otras características que son un poco más debatibles, como que su pantalla es sólo Full HD y no 2K; a pesar de tener vidrio no es compatible con carga inalámbrica; su reconocimiento facial no es seguro; y su software tiene algunos errores claros.

Creo que la resolución del OnePlus 6 es buena y suficiente para el uso que ofrece el celular. Además, OnePlus compensa con la carga rápida Dash Charge (la más rápida que he probado) la carencia de compatibilidad de carga inalámbrica. El reconocimiento facial no es el método más seguro de desbloquear el celular. Y, a pesar de los problemas en el software, el OnePlus 6 lo tiene muy optimizado para que sea uno de los celulares más rápidos que puedas comprar.

Por otra parte, el OnePlus 6 tiene un precio inicial de US$529, lo más cercano que ha estado de costar casi lo mismo que un teléfono insignia de Samsung, Apple o LG. Aunque sigue siendo más barato, con el tiempo esa diferencia se reduce sustancialmente y por ejemplo, el Samsung Galaxy S9 se puede comprar ahora desde US$499 (en Cricket Wireless porque en otros operadores cuesta más).

El celular de Samsung no tiene una doble cámara trasera, pero tiene una apertura variable que le permite tomar mejores fotos que el OnePlus 6, tiene certificación de resistencia al agua, tiene doble bocina que ofrece una calidad de sonido muy superior, integra el sistema de pagos móviles más avanzado del mercado (Samsung Pay), tiene el respaldo de una gran marca, tiene escáner de iris, se puede cargar inalámbricamente y su pantalla es considerada por muchos como la más hermosa del mercado.

Por ello, no creo que el OnePlus 6 sea el mejor celular de 2018 y creo que se ha alejado un poco de ese camino con el que inició la empresa en 2013 y 2014. Sin embargo, si quieres gastar cerca de U$500 y quieres usarlo en un operador GSM, el OnePlus 6 sigue siendo el primer celular que deber conocer y considerar.