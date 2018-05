OnePlus 6 es 'nuestro diseño más atrevido': cofundador

Carl Pei tiene la agenda llena. La empresa que cofundó está por lanzar el nuevo OnePlus 6, y está lidiando con críticas por un tuit que escribió.

En un intento por prevenir las críticas que despertaría OnePlus al portar una ceja al estilo iPhone X en su nuevo teléfono insignia, Pei escribió en Twitter, "Learn to love the notch" o "Aprende a querer al notch" junto a un emoji que hace un guiño. Poco después de publicar el tuit, Pei recibió críticas por el tuit que fue tachado de desdeñoso.

"La gente no entendió lo que quise decir y estaban bastante molestos", dijo. "Esa fue la razón por la que lo borré".

Debido a que la ceja se puede ocultar o desactivar a través de una actualización de software, los fans de OnePlus no tendrán que quejarse demasiado en este aspecto. Pero sigue siendo el cambio más notable en el más reciente teléfono insignia de una empresa que ha roto la tradición de trabajar con distribuidoras y operadoras.

OnePlus sobresale en crear anticipación con una activa presencia en las redes sociales y en Reddit. También colabora con famosos diseñadores franceses, lanza dispositivos en colores de edición limitada a un bajo inventario y establece puestos de venta temporales dentro de tiendas de moda como Hypebeast y Colette. Cada lanzamiento de un OnePlus se asemeja al lanzamiento de una nueva línea de calzados deportivos.

Josh Miller/CNET

Fundado en 2013 cuando Pei tenía 24 años, OnePlus es conocido por sus teléfonos primer nivel que integran el hardware más reciente y son más asequibles que el iPhone de Apple, el Galaxy de Samsung y los Pixel de Google. Junto a Oppo y Vivo, es uno de los tres fabricantes de teléfonos propiedad de la corporación china BKK Electronics.

Sin contar con un acuerdo de distribución con una operadora telefónica en Estados Unidos, y una cuota de mercado de 0.4 por ciento de teléfonos distribuidos en EE.UU. según la firma de análisis IDC, OnePlus es conocido mayormente entre los fans de Android. En sus inicios, el boca a boca, precios bajos (el primer teléfono de OnePlus tenía un precio inicial de US$299) y controvertidas campañas de promoción ayudaron a la empresa a crear una base de apasionados fanáticos.

Pero el factor cool de OnePlus no es inmune a la crítica. Sus teléfonos han sido criticados por ser demasiado similares a los de Oppo (también propiedad de BKK Electronics).

En junio de 2017, XDA Developers reportó que el OnePlus 5 manipuló los puntajes en las pruebas de desempeño, que resulta ser una práctica usual entre las fabricantes de teléfonos. Y todo esto se aún a que en enero de 2018, la empresa confirmó que hasta 40,000 clientes de OnePlus vieron sus datos de tarjeta de crédito vulnerados en un hackeo en noviembre.

Pero estos desafíos no disuaden a Pei. Con el lanzamiento del nuevo teléfono programado para el 16 de mayo, lo único que queda por hacer es esperar que los riesgos que tomó la empresa con el OnePlus 6 funcionen a su favor.

Quieras o no, el 'notch' está ahí

En la espalda, el OnePlus 6 lleva algo que no hemos visto desde el OnePlus One de 2014. Es una sencilla frase que dice "Designed by OnePlus" (Diseñado por OnePlus). Pero demuestra cuán orgullosos están Pei y su equipo del nuevo teléfono. Pei dice que el OnePlus 6 es el "diseño más atrevido" de la empresa.

El OnePlus 6 se ve distinto a sus versiones pasadas debido a la ceja o notch negra apostada en la parte superior del teléfono. La ceja, criticada entre los usuarios, fue implementada por primera vez por el Essential Phone y el Sharp Aquos S2, pero Apple la popularizó con el iPhone X. Otros teléfonos Android también lucen esta característica: Asus Zenfone 5, Huawei P20 y LG G7 ThinQ.

Josh Miller/CNET

Para Pei, la ceja fue una elección práctica. Es un especie de trueque en el que obtienes más pantalla sin tener que aumentar el tamaño del teléfono. Y si ni siquiera puedes soportar el notch, hay una actualización de software que te permite esconderlo al poner dos barras negras a su lado para oscurecer esa parte y que el teléfono tenga un look más tradicional.

Hasta que no se presente una solución más elegante, Pei cree que esta es la dirección en la que se dirige la industria, con o sin el consentimiento del usuario.

El diseño del OnePlus 6

OnePlus está presentando una versión del OnePlus 6 en blanco y rosa que tiene perlas pulverizadas en una de las cinco capas de vidrio del teléfono. En sus dos modelos negros hay sutiles detalles de diseño además de terminados distintos.

Para la versión Mirror Black (más reluciente), hay una sombra casi imperceptible sobre el logo del OnePlus. Para la versión Midnight Black (mate), Pei dice que "este diseño tiene un secreto".

Andrew Hoyle/CNET

Este "secreto" se trata de la manera en que la luz se refleja en el teléfono para formar la letra S. No es revolucionario, pero sí llamativo.

"No soy un tipo de persona que le guste ser llamativo", dijo, pensando sobre el modelo Midnight Black. "Pero tiene un poco de actitud en condiciones de luz fuerte".

El 'hackeo' de OnePlus

Josh Miller/CNET

En noviembre, la información de tarjeta de crédito de 40,000 usuarios de OnePlus fueron expuestas por un hackeo a los sistemas de OnePlus.

OnePlus se disculpó con los usuarios, asegurándoles que traslado los pagos a un sitio externo, que condujo una auditoría, estableció un panel de expertos y ofreció un año de monitorización de crédito a los afectados. Pero Pei reconoce que esto no erradica el problema totalmente.

"Fuimos blanco de los hackers para el robo de datos de tarjetas de crédito", dijo Pei. "Nunca puedo prometer que no pasará de nuevo".

Pero meses antes del hackeo, se descubrió que OnePlus estaba usando los datos personales de los usuarios. Peo defendió las acciones de OnePlus, diciendo que estaba dirigida a entender mejor el comportamiento de uso de los teléfonos y para optimizar el sistema operativo del teléfono.

Pero después de meses de críticas, OnePlus dijo que ya no recolectaría datos de sus usuarios.

"Perdimos un poco de confianza", dijo Pei. "Pero pasarán más cosas en el futuro y tenemos a un equipo trabajando duro para asegurarse de que todas las áreas desde el comercio digital hasta el sistema operativo móvil cumplan con las reglas de GDPR".

El futuro de OnePlus

Peo confirmó que OnePlus ya está sentando las bases para la tecnología 5G, y que el OnePlus 6 es el primer teléfono con capacidad Gigabit LTE. Qualcomm también incluyó a OnePlus como uno de sus socios para producir algunos de sus primeros teléfonos 5G insignia para 2019. También se lista a HTC, LG y Xiaomi.

Josh Miller/CNET

En EE.UU., OnePlus sigue desarrollando acuerdos con las operadoras. Aunque no dio detalles, Pei dijo que el "progreso va bien".

"Las razonas por que podemos ser exitosos es porque estamos enfocados en tener un solo producto... OnePlus equipara a teléfonos insignia, los mejores teléfonos insignia", dijo Pei.