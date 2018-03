OnePlus vía The Verge

No es ningún secreto que el OnePlus 6 está en camino, y Carl Pei, cofundador de la empresa china, confirmó en su cuenta de Twitter que su próximo teléfono celular tendrá un notch o lengüeta y que hay que "aprender a amar" ese componente.

Además del tuit enviado la mañana del miércoles, Pei reveló más detalles sobre este componente –y otras características del OnePlus 6 al sitio The Verge, incluyendo una imagen del propio notch que compartió con ese sitio Web.

Según Pei, OnePlus ve al notch como una extensión de la pantalla y explica que, al mover la barra de notificaciones hacia arriba, el notch permite "dar a los usuarios más contenido en la pantalla".

OnePlus habría probado con los 1,000 apps más populares en la Google Play para determinar cuales necesitaban un modo de compatibilidad con la lengüeta o notch.

La empresa también ha movido el reloj a la parte izquierda de la pantalla para ofrecer más espacio a los iconos de estado en el borde derecho. Aunque esto suena como una buena idea, eso significa seguramente que no muchos iconos de notificaciones podrán estar siempre visibles en la parte superior de la pantalla porque el reloj ocuparía un buen espacio.

Pei dijo que, a diferencia del iPhone X y similar a lo que hizo el Essential Phone (además de probar la compatibilidad de los apps más populares con su notch), OnePlus ocultará el notch cuando se está viendo un video, creando una barra en los extremos del notch para ocultarlo para que el contenido no sea tapado por él.

Aunque esto puede mejorar la experiencia del usuario en comparación con el iPhone X, una de mis críticas con el Essential Phone es que esto también significa que esa parte de la pantalla es constantemente desperdiciada, aunque OnePlus no ha dicho si se comportará de la misma manera con toda clase de apps o si tan solo extenderá el color de la parte superior de la pantalla como lo hizo el Essential Phone.

Pei dejó en claro que el cambio del diseño de su celular para incluir notch no es un cambio estético como ocurre con otras empresas, sino que simplemente se trata de maximizar la pantalla del dispositivo. El ejecutivo también confirmó que el OnePlus 6 tendrá un bisel inferior más grande que el superior.

El iPhone X no tiene ese bisel inferior tan grande porque Apple decidió usar una pantalla OLED flexible y doblar la parte inferior donde se encuentra el conector que se tiene que conectar con la tarjeta madre. Pei dice que esto hace que el celular sea más grueso, es costoso y que ni siquiera Samsung que es el fabricante de esas pantallas flexibles del iPhone X ha tomado ese camino.

Reproduciendo: Mira esto: OnePlus 5T: Lo bueno y lo malo del mejor celular 'asequible'

OnePlus también reveló las medidas de su notch (19.616x7.687mm), el cual sería más grande que el del Essential Phone, pero más pequeño que el del iPhone X, porque no ve la necesidad de integrar un componente similar al proyector de puntos del celular de Apple. De cierta manera, podría parecerse al del Huawei P20 Pro o incluso también al Asus Zenfone 5Z.

¿Se está copiando OnePlus del iPhone X o hubiera la empresa usado el notch si Apple no lo hubiese hecho? Pei dice que posiblemente sí lo habrían usado, pero no tan pronto. La empresa ha tenido acceso a los planes de los fabricantes de pantalla y cuando les ofrecen la posibilidad de cortar parte de ella, tiene sentido hacerlo.

Pei no reveló más detalles sobre el OnePlus 6, pero dijo que el celular tendrá una relación de pantalla a cuerpo del 90 por ciento y que aunque no será más grande que los actuales celulares de la empresa, sí tendrá la pantalla más grande que ha tenido un teléfono de OnePlus. Finalmente, dijo que no se parecerá al Oppo R15, como habrían revelado unas imágenes filtradas del OnePlus 6.