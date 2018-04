OnePlus 6: Características, lanzamiento, precio y lo que dicen los rumores

@evleaks

En los últimos años, OnePlus ha incrementando su producción de celulares para no solo presentar un teléfono insignia, sino dos.

Ya han pasado casi cinco meses desde el lanzamiento del OnePlus 5T y su ciclo de vida parece estar llegando a su fin con la inminente presentación, en los próximos meses, del OnePlus 6. Teniendo esto en cuenta, recopilamos los principales rumores, filtraciones e información confirmada del lanzamiento hasta el momento.

Lanzamiento del OnePlus 6

Generalmente, OnePlus presenta su primer teléfono insignia del año en junio y es posible que la empresa continúe con esta tendencia o quizá se adelante un poco, ya que el OnePlus 5T se agotó antes de tiempo —al menos en Estados Unidos.

De esta manera, posiblemente el OnePlus se presente tan pronto como en junio o, incluso, en mayo de 2018.

Precio y disponibilidad

En los últimos años, la empresa china ha puesto a disposición del público sus celulares poco tiempo después del lanzamiento. En cuanto al precio, el OnePlus 5 salió con un precio inicial de US$479, mientras que el OnePlus 5T, de US$499.

Con cada nueva generación, OnePlus ha incrementado el precio de su teléfono insignia, por lo que no sería una sorpresa si esto vuelve a suceder, por lo que el precio del OnePlus 6 podría ubicarse entre US$519 y US$529.

Aunque la empresa exploró la llegada de sus celulares OnePlus a América Latina de manera oficial, no creo que suceda en esta ocasión.

Diseño: Más cambios en 2018

El blog ITHome publicó una de las primeras imágenes del que sería el OnePlus 6; semanas después, el popular filtrador de Twitter @evleaks publicó una foto del OnePlus 6.

Los cambios visuales más importantes estarían presentes en una pantalla con notch, lengüeta o muesca, como el Huawei P20 Pro, el Asus Zenfone 5Z y como posiblemente tendrá también el LG G7. Asimismo, la parte trasera del OnePlus 6 tendría una doble cámara más hacia el centro, en la parte superior de donde está ubicado el lector de huellas, el cual sería más ovalado y no totalmente circular.

OnePlus vía The verge

Inclusive, Carl Pei, cofundador de la empresa china, confirmó a The Verge que el OnePlus 6 tendrá ese notch y explicó que se debe a que es la opción más viable para extender la pantalla en el cuerpo del celular, al igual que fue una de las opciones que tenían los fabricantes de pantallas.

Asimismo, Pei dijo que probarían los 1,000 más populares en Google Play para asegurarse que funcionaran correctamente con esa lengüeta, aunque al parecer esas optimizaciones de software que haría la empresa estarían más destinadas al uso en modo horizontal para que el notch no bloquee contenido.

Lo cierto es que no importa que el OnePlus 6 tenga o no el notch, sino que sea resistente al agua, porque es algo que le ayudaría a competir mejor con otros celulares de alta gama como el Samsung Galaxy S9, el Galaxy S9 Plus y el iPhone X, una característica que además sería más beneficiosa para los usuarios.

Por otra parte, el OnePlus 6 llegaría en versiones con vidrio y con madera, tela u otro material. Sin embargo, la empresa podría optar por ofrecer algo similar a lo que hizo con el OnePlus 2, permitiendo que la parte trasera se pueda cambiar entre diferentes materiales.

El celular también mantendría un marco de metal, conector de audífonos y su parte trasera tendría una leve curva en sus extremos.

ITHome

OnePlus 6: características y especificaciones

Pete Lau, presidente ejecutivo de la empresa, reveló en la red social china weibo que el OnePlus 6 tendrá un procesador Snapdragon 845, 8GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento.

Asimismo, se ha rumorado la posibilidad de la que empresa siga vendiendo una versión de 6GB de RAM con 64GB de almacenamiento. Inclusive, algunos rumores dicen que el OnePlus 6 integraría el lector de huellas en la pantalla, pero hasta el momento las filtraciones más claras dicen que no será así, a menos que decidan integrar doble lector de huellas, como el Huawei Mate RS Porsche Design, lo que no tendría mucho sentido para una firma como OnePlus que intenta vender sus celulares a bajo precio.

Posibles especificaciones del OnePlus 6

Pantalla: 6.2 pulgadas (OLED)



Resolución: 2,160x1,080 pixeles



Relación de aspecto: 18:9



Procesador: Snapdragon 845



RAM: 8GB



Almacenamiento: Hasta 256GB



Batería: 3,300mAh



Cámaras traseras: Doble de 12 megapixeles y 20 megapixeles



Sistema operativo: OxygenOS basado en Android 8.1 Oreo

