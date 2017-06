OnePlus inicia programa de intercambio para comprar el OnePlus 5

Juan Garzón/CNET

El OnePlus 5 recién está disponible y la empresa china, en asociación con Re-Teck, ha lanzado un nuevo programa de intercambio que permite a los consumidores entregar un celular o tableta vieja para recibir dinero o un descuento en la compra del OnePlus 5.

Los usuarios que decidan aprovechar este programa tienen dos opciones. La primera es comprar el OnePlus 5 y después enviar su celular viejo con el número de orden de compra de su OnePlus. Entonces, recibirán dinero de regreso que les permitirá reducir el costo total del OnePlus 5 que recién compraron. Las empresas aseguran que este proceso puede tomar de 2 a 6 semanas.

La segunda opción permite que el consumidor intercambie su celular viejo para recibir un voucher -- también en un plazo de 2 a 6 semanas -- que luego puede ser usado en la tienda de OnePlus.

El programa solo está disponible en Europa actualmente, así que no cubre todos los mercados donde el OnePlus 5 se vende actualmente.

Si vives en Europa y decides intercambiar tu celular por el OnePlus 5, el dinero que recibas de regreso dependerá del teléfono que intercambies. Por ejemplo, si intercambias un iPhone 7 Plus de 256GB en una condición casi nueva te representaría 350 euros.

Esto significa que probablemente te saldría mejor vender tu iPhone por tu parte para comprar el OnePlus 5, pero este programa también recibe celulares que no funcionen correctamente o incluso que no enciendan. Claro, si no funcionan, el dinero que vas a recibir va ser poco.