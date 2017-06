Las doble cámaras no son todas iguales, pero algunas se parecen más que otras.

Este es el caso del OnePlus 5 y el iPhone 7 Plus: sus cámaras dobles combinan sus esfuerzos para lograr fotos muy nítidas, sobre todo en las capturas de cerca. El OnePlus cuenta con una cámara de 16 megapixeles y 20 megapixeles, y el iPhone 7 Plus con dos de 12 megapixeles.

Se trata de un gran angular y un telefoto, que se acerca 2X, pero de formas diferentes: el OnePlus con 1.6x óptico y un resto logrado de forma digital, y el iPhone 7 Plus de forma óptica hasta esa resolución, sin perder calidad. En la práctica, ambos telefotos se desempeñaron con mucha gracia: las fotos con zoom (hasta 2X) no sacrifican nitidez.

En algunas imágenes, de lejos, en un paisaje urbano, las diferencias son más bien sutiles, y dependen de factores extra como la iluminación o el enfoque. El iPhone 7 Plus permite un mayor control de la luz si presionamos con nuestros dedos algunas zonas de la pantalla, pero el OnePlus 5 no permite esta opción en su modo automático. Pese a esto, la sobre-exposición es más frecuente en el iPhone 7 Plus, que tampoco consigue un balance de blancos del todo acertado: dos áreas en las que el OnePlus 5 excedió nuestras expectativas.

En las tomas en movimiento, en cambio, aunque el disparador de ambos teléfonos es muy veloz, el iPhone 7 Plus se desempeñó mejor, tal vez debido al sensor de estabilización de imagen óptica que el OnePlus 5 carece.

En otros aspectos, la cámara victoriosa resulta una cuestión de gustos: el iPhone 7 Plus, como es su estilo, reproduce colores muy naturales. El OnePlus 5, en cambio, satura y vuelve más brillantes los tonos, creando contrastes más dramáticos.

Lo que es más exagerado y artístico es el efecto retrato o bokeh de fondos desenfocados del iPhone 7 Plus, que recorta con precisión el sujeto del fondo. El OnePlus 5 también consigue retratos bellos, pero no tan acertados: a veces borronea partes del sujeto que no pertenecen al fondo, por lo que confunde ambos planos y logra una profundidad de campo más chata.

En las tomas de cerca, el iPhone 7 Plus le lleva muchísima ventaja al OnePlus 5: logra capturar sutilezas tan ínfimas que hasta se le escapan a la mirada de un observador distraído. Las líneas de los tonos de colores, las texturas, los brillos, los representa con un grado de detalle inigualable.

No hay un vencedor absoluto, porque las distinciones son muy leves. De cerca, para detalles con o sin zoom y para paisajes naturales, el iPhone 7 Plus, que también lleva la delantera en las fotos retrato. De lejos, con colores blancos o con luces sobre-expuestas o para fotos más llamativas con colores saturados, el OnePlus 5 se luce. Y se destaca también por su precio: US$480 frente a los más de US$770 del iPhone 7 Plus...