OnePlus 5 vs. Galaxy S8 vs. iPhone 7 Plus: ¿Cuál es el mejor celular actualmente?

El OnePlus 5 llega con un diseño muy similar al del iPhone 7 Plus, incluyendo sus dos cámaras traseras, pero incorpora algunas mejoras que lo hacen lucir un poco más moderno, delgado y liviano, y que le permiten sentirse bien en la mano.

Desafortunadamente, a diferencia del Samsung Galaxy S8, el OnePlus 5 tiene una pantalla con biseles tradicionales y no es resistente al agua.

Sin embargo, con hasta 8GB de almacenamiento el OnePlus 5 logra ofrecer en algunas ocasiones mayor fluidez que el celular de Samsung incluso que el iPhone 7 Plus.

Considero que el Samsung Galaxy S8 sigue siendo más fácil de controlar con una mano que el OnePlus 5 y el iPhone 7 Plus a pesar de tener una pantalla más grande (5.8 pulgadas vs. 5.5 pulgadas); su resistencia al agua es superior a la del iPhone 7 Plus y es el único de este grupo que se puede convertir en gafas de realidad virtual avanzadas (como las Gear VR 2017) o en la CPU de una computadora de escritorio.

El más atractivo de estos tres celulares es sin duda el Galaxy S8 con su pantalla curva, que es la mejor de los tres.

El OnePlus 5, no obstante, es el único a nivel mundial que es compatible con doble tarjeta SIM, aunque no tiene una ranura para tarjeta microSD como el Galaxy S8.

Un punto a favor del OnePlus es que cuesta al menos US$200 menos que los otros celulares de este grupo y su carga rápida es la más rápida que he probado.

Las cámaras de estos celulares son excelentes y no hay mucho de qué quejarse, aunque las cámaras del OnePlus 5 y del iPhone 7 Plus pueden lograr tomar fotos con fondos borrosos más fácilmente.

El OnePlus 5 ofrece las cámaras con mayor resolución del grupo, ya que sus dos traseras son de 16 y 20 megapixeles, mientras que la frontal es de 16 megapixeles.

Por su parte, el iPhone 7 Plus es el único de este grupo que recibirá la próxima actualización de su sistema operativo tan pronto Apple la libere.

Cada uno de estos tres celulares ofrece diferentes ventajas, pero considero que el Galaxy S8 es el más completo de los tres, aunque por su precio -- y si no te importa que no sea resistente al agua -- el OnePlus 5 es, sin duda, el ganador.

A continuación, comparamos las especificaciones y otras características del OnePlus 5 con el Samsung Galaxy S8 y iPhone 7 Plus.

OnePlus 5 Samsung Galaxy S8 iPhone 7 Plus Pantalla 5.5 pulgadas 5.8 pulgadas 5.5 pulgadas Resolución 1,920x1,080 pixeles 2,960x1,440 pixeles 1,920x1,080 pixeles Densidad de pixeles 401ppp 570ppp 401ppp Sistema Operativo OxygenOS 4.5 (Android Nougat) Android Nougat iOS 10 Procesador 2.45GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) 2.34GHz Apple A10 Fusion (cuatro nucleos) Almacenamiento 64GB/128GB 64GB 32GB/128GB/256GB Expansión de almacenamiento No Sí No Cámara trasera Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/2.6 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura f/1.7 Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.8 Cámara frontal 16 megapixeles 8 megapixeles 7 megapixeles RAM 6GB/8GB 4GB 3GB Batería 3,300mAh 3,000mAh 2,900mAh Batería removible No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua No Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Si (IP67: hasta 1 metro de profundidad por hasta 30 minutos) Lector de huellas Sí Sí Sí Lector de iris No Sí No Carga inalámbrica No Sí No Características importantes Lector de huellas, zoom óptico 2x, carga rápida Dash, Android Pay, precio inicial inferior a US$500, Google Assistant, USB-C, modo de lectura automatizado, hasta 8 GB de RAM, en EE.UU. no te cobran impuestos por comprarlo Pantalla curva casi sin biseles, carga rápida Quick Charge 2.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay y Samsung Pay, cámara con estabilización de imagen óptica, nuevo asistente virtual Bixby, escáner de iris, funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG (empresa de Harman), se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. 3D Touch (Force Touch), lector de huellas, cámara con estabilización de imagen óptica, Apple Pay Tamaño 154.2x74.1x7.25mm 148.9X68.1X8mm 158.2x77.9x7.3mm Peso 153 gramos 152 gramos 188 gramos