El OnePlus 2 se podrá comprar sin invitación el 12 de octubre, según lo anunció OnePlus, la propia fabricante del teléfono.

OnePlus dijo en un comunicado que la compra sin invitación estará abierta por sólo una hora el lunes y es como una forma de agradecer a todos los usuarios por su paciencia para recibir una invitación o tener una oportunidad de comprar el teléfono.

La venta abierta del OnePlus 2 sucederá al mismo tiempo en cuatro diferentes husos horarios; es por ello que los compradores deben estar atentos a su ubicación y horario. OnePlus dio los siguientes horarios: En Asia, la venta es de 12:00 a 13:00 HKT; Europa 12:00 a 13:00 CEST; Estados Unidos y Canadá 12:00 a 1:00 pm PDT. Para usuarios en India, el OnePlus 2 se vende en Amazon de 12:00 a 1:00 pm IST (horario de India).

OnePlus hace énfasis en dos aspectos a considerar al comprar el OnePlus 2: el primero es que sólo se pueden comprar dos teléfonos por cada pedido, aunque se pueden hacer los pedidos que se deseen. El segundo aspecto es que, por al alta demanda del teléfono, es muy posible que los tiempos de entrega se prolonguen más de lo común.

OnePlus recomienda a los usuarios que piensen participar en la venta abierta pero que ya tengan una invitación que mejor aprovechen su invitación, se salten la espera --y frenesí de compras-- y utilicen su invitación antes de que los servidores y órdenes acaparen la atención de OnePlus.

El OnePlus 2 se volvió a convertir en uno de los teléfonos Android a observar este año. Diferenciándose gracias a su precio más asequible que otros gama alta y por sus especificaciones técnicas de la categoría, el OnePlus 2 siguió la línea de su generación anterior.

Sin embargo, las notas del OnePlus 2 no fueron tan altas como su antecesor. El editor principal de CNET en Español, Juan Garzón, dice que el teléfono es bueno pero pudo ser genial; algunos errores en el software afectan la experiencia del usuario y su puerto USB Tipo C no ofrece mejor desempeño. Puedes leer el análisis completo, abajo.