One UI 2.0: 5 cosas que adoramos de la nueva interfaz del teléfono Galaxy de Samsung, aun en versión beta

Samsung

En el último año, los teléfonos Samsung como el Galaxy Fold y el S10 experimentaron importantes transformaciones tanto por el lado del software como en el hardware. Esto se debe a que Samsung rediseñó su interfaz móvil, que se superpone al sistema operativo Android de Google, para que sea más fácil e intuitivo de usar. En octubre, Samsung presentó la próxima versión de su software, conocida como One UI 2. La actualización ofrece mayor accesibilidad, íconos en movimiento, modo oscuro para las pantallas de bloqueo e inicio y ventanas de notificación más pequeñas para teléfonos Samsung Galaxy, wearables, tabletas y teléfonos plegables.

Lee más: Los teléfonos plegables más esperados de 2020

One UI 2 tiene como objetivo minimizar las interrupciones y ayudarte a mantenerte concentrado en lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás viendo un video a pantalla completa o estás jugando un juego y recibes una llamada, la ventana de notificación es físicamente más pequeña que en One UI. En lugar de que aparezca el nombre de la persona que está llamándote, el número de teléfono, la foto del contacto y las palabras "responder" y "rechazar", ahora solo aparece el nombre de la persona que llama y un ícono de teléfono verde para responder la llamada y uno de teléfono rojo para rechazarla.

Samsung

One UI dividió la pantalla en un área superior para ver el contenido y un área inferior para interactuar con las aplicaciones. La idea era hacer que los teléfonos de pantalla más grande fueran más fáciles de navegar. Si estabas en la aplicación Mensajes, por ejemplo, el tercio superior de la pantalla quedaba vacío salvo por el nombre de la aplicación. En One UI 2, el "área de visualización" agrega más información para las aplicaciones que estás utilizando. Por ejemplo, en Mensajes, hay una línea más pequeña debajo del nombre de la aplicación que muestra cuántos mensajes sin leer tienes.

Samsung

Samsung también mejoró la navegación con los dedos y cuánto debes desplazarlos para manejar el teléfono. Antes, cuando abrías una carpeta de aplicaciones en One UI, esta aparecía centrada en la pantalla. Puede ser difícil llegar a la parte superior de la carpeta con el pulgar. En One UI 2, la carpeta se abre en la mitad inferior del teléfono, lo que facilita la navegación con una sola mano. Además, las ventanas emergentes del sistema Android ahora aparecen en la parte inferior de la pantalla en vez de en el centro.

En One UI 2, los colores de los íconos de las aplicaciones son más saturados y vibrantes. Los íconos de las aplicaciones también tienen una función llamada "íconos en movimiento vívidos". Por ejemplo, si estás descargando una actualización del sistema para tu teléfono, verás que los engranajes del ícono de Configuración ahora giran. En la aplicación Smart Things, los íconos se mueven para mostrarle qué electrodomésticos estás utilizando. Si tienes una aspiradora robot limpiando tu piso, el icono de la aspiradora se mueve de un lado a otro.

Samsung

El modo nocturno ha pasado a llamarse modo oscuro, que convierte los fondos blancos en negros y el texto negro en blanco. El modo oscuro ahora está disponible en más aplicaciones e incluso en las pantallas de bloqueo e inicio. El teléfono también analiza el fondo de pantalla para modificar el texto y las superposiciones de notificaciones. Si tienes un fondo de pantalla de color claro, el texto de hora y fecha será negro. Esta función también funciona con imágenes dinámicas en la pantalla de bloqueo.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Fold: Análisis del primer teléfono plegable de...

La interfaz One UI 2 está diseñada para todos los dispositivos Galaxy actuales y está optimizada para varios tamaños de pantalla y dispositivos como el Galaxy Fold y el Galaxy Watch. Una versión beta de One UI 2 está actualmente disponible para Galaxy Note 10 y 10 Plus, y los usuarios de teléfonos S10, S10 Plus o S10 E reciben soporte dependiendo de su ubicación y operador.