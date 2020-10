One Night in Miami: La película dirigida por Regina King con opciones de Oscar

Amazon Studios

One Night in Miami es uno de esos títulos de los que no debes haber oído hablar todavía, pero que a medida que avancen los meses y la temporada de premios, te sonará más. Está inspirada por una noche real de 1964 en la que coincidieron en Miami el músico Sam Cooke (Leslie Odom Jr.), el boxeador Cassius Clay (Eli Goree), el jugador de fútbol americano Jim Brown (Aldis Hodge) y el activista en favor de los derechos civiles Malcolm X (Kingsley Ben-Adir). La muy premiada actriz Regina King (ganadora de un Oscar por If Beale Street Could Talk y de cuatro premios Emmy, entre ellos uno por Watchmen) hace su debut en la dirección cinematográfica con esta historia adaptada por Kemp Powers a partir de su propia obra de teatro con el mismo título.

One Night in Miami es la historia ficticia de una noche que sí ocurrió. Fue una velada en la que Cassius Clay, a punto de tomar el nombre Muhammad Ali, venció al campeón de los pesos pesados Sonny Liston en el Miami Convention Hall. En la película estos cuatro hombres negros estadounidenses, famosos, ambiciosos y con éxito profesional celebran la victoria de Clay y tienen una larga conversación sobre injusticia racial, religión y su responsabilidad social para con otros individuos en situaciones menos favorecidas. Una conversación que podrían haber tenido en plena década de los sesenta y en medio de la lucha por los derechos civiles, pero que es absolutamente relevante e igualmente oportuna en 2020.

"Nunca antes había visto conversaciones como estas teniendo lugar en la pantalla, grande o pequeña", explicó King durante la rueda de prensa virtual de presentación de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el pasado 11 de septiembre."La historia se explica a través de las voces de hombres legendarios y pensé que estaba escuchando simplemente una conversación de hombres negros hablando sobre la experiencia de ser un hombre negro", añadió la actriz sobre aquello que la decidió a embarcarse en este proyecto.

Amazon Studios

King podría hacer historia convirtiéndose en la primera mujer negra en ser nominada en la categoría de mejor dirección a un premio Oscar. Y sus intérpretes solo han tenido buenas palabras para ella. "Teníamos a Regina para guiarnos", explicó Ben-Adir también en TIFF. "Como que ella es una intérprete tan exquisita, eso te da mucha confianza. Como actor te puedes dejar ir sabiendo que, incluso si te pasas, va a ocuparse de ti. Te da una sensación muy relajante que hace que simplemente quieras interpretar".

La obra de teatro original en la que se basa esta película estaba centrada en torno a la habitación de hotel de Malcolm X, donde se reúnen los cuatro hombres. Con la ayuda de la directora de fotografía Tami Reiker, cuyo trabajo también hemos podido ver este año en The Old Guard, King se sale de los confines de esa habitación de hotel en el filme. Con una visión completamente acorde al formato, la directora se lleva la acción al aparcamiento del hotel, una tienda cercana o hasta el terrado desde donde contemplar el Miami más nocturno. One Night in Miami no sufre de teatralidad gracias a las decisiones cinematográficas de King. Pero también a la excelencia de este reparto.

Ben-Adir tiene casi asegurada una nominación al Oscar por su interpretación de Malcolm X. "Hay gente negra muriendo en las calles cada día", dice su personaje en uno de los momentos más poderosos de la película y que no podrán de dejar de recordarle al espectador la realidad en la que lamentablemente seguimos viviendo.

Amazon Studios

Odom, a quien este año hemos visto también demostrando su talento como intérprete y cantante en Hamilton, no solo se pone en la piel de Cooke en One Nigh in Miami, sino que además tiene que cantar imitando el estilo del cantante y compositor de rhythm and blues y soul. Odom ha compuesto además, y canta, la canción "Speak Now" con la que termina la película y que también podría llevarse una nominación. Y que en todo caso es la manera perfecta de cerrar esta película.

One Night in Miami se estrenará en cines el 25 de diciembre de 2020. Estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 15 de enero de 2021 a nivel global.

