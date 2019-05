La nueva película de Tarantino lanza su segundo tráiler

Columbia Pictures

La novena película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, lanzó un segundo avance el martes donde aparecen la mayoría de los personas históricos que la película recrea, como Bruce Lee, Sharon Tate y el mismísimo Charles Manson, cuya ola de asesinatos en 1969 generó pánico y terror en Hollywood.

El filme es protagonizado por Leonardo Di Caprio y Brad Pitt, y el segundo avance incluye una escena en la que participa Al Pacino, quien da vida a un agente de talentos.

La sinopsis de Once Upon a Time in Hollywood es: "La historia que tiene lugar en Los Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood hippy. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), exestrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina de muy famosa… Sharon Tate".

Además de DiCaprio, Pitt y Pacino, en el filme también actúan Tim Roth, Kurt Russell, Damian Lewis, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Bruce Dern, Lena Dunham, Emile Hirsch, Michael Madsen y Margot Robbie (en el papel de Sharon Tate).

Once Upon a Time in Hollywood se estrena en cines el 26 de julio.