On the Rocks: La comedia con Bill Murray en Apple TV Plus ya tiene tráiler

El actor Bill Murray y la directora Sofia Coppola vuelven a trabajar juntos en la película On the Rocks, de la que Apple TV Plus lanzó su primer tráiler el miércoles 19 de agosto, y cuyo estreno está previsto para octubre de 2020 en el servicio de streaming de Apple.

La sinopsis de On the Rocks es la siguiente: "Enfrentada a dudas repentinas sobre su matrimonio, una joven madre y escritora de Nueva York (Rashida Jones) pide ayuda a su mujeriego padre (Bill Murray) para seguir a su esposo (Marlon Wayans) en una comedia agridulce sobre las relaciones".

Murray ya trabajó para las órdenes de Coppola en Lost in Translation (2003) -- por la que Murray fue nominado al Oscar a mejor actor principal y Coppola obtuvo el Oscar a mejor guion original -- y en el especial de Netflix A Very Murray Christmas (2015).

La canción que suena en el avance es Identical por la banda francesa Phoenix. El filme es producido por A24 y Apple, con guion y dirección de Sofia Coppola. On the Rocks se estrena en octubre de 2020 (aún sin día específico) en Apple TV Plus.