Olvídate de las cerraduras inteligentes: LG acaba de crear la puerta del futuro

Una enorme carpa cubre el stand de LG, si es que se puede llamar así a este enorme espacio de cientos de pies cuadrados, y aún son pocos los que pueden ingresar. CES, la exposición de tecnología para consumidores más grande del mundo, aún no se ha abierto al público. Pero dentro de la carpa de LG, donde algunos miembros de la prensa y pequeños grupos de encargados de relaciones públicas comentan alborotadamente en medio de cerca de una docena de demostraciones de productos, que incluyen robots y toda una pared de televisores, algo inesperado ha llamado mi atención: una puerta.

Por supuesto, no se trata de una puerta ordinaria. Es futurista. También es un poco brillante para mi gusto, no es algo que se vería bien en la fachada de mi pequeña casa en el Medio Oeste. A pesar de ello, me atrae, porque en realidad ofrece respuestas a una gran cantidad de problemas a los que debo enfrentarme casi todas las semanas.

La puerta en sí se abre luego de escanear tu cara y la palma de tu mano para verificar tu identidad, pero, además, incluye a un lado dos receptáculos integrados para entregas: uno para paquetes y otro para productos perecederos. Para cualquiera que haya utilizado servicios de entrega de comida y luego haya llegado a casa horas más tarde de lo previsto, una pequeña nevera como esta puede reducir considerablemente el estrés de pensar que hay un paquete con carne de cerdo cruda esperándote frente a tu hogar.

Además, los compartimentos se abren fácilmente desde el lado interior de la puerta, de manera que puedes recibir tus paquetes sin necesidad de tener que aventurarte al exterior, ya sea para evitar el frío o simplemente para no tener que ponerte la ropa. Es en momentos como estos cuando te das cuenta de que, aunque dispositivos modernos como las cerraduras inteligentes August y los contenedores de entrega de paquetes probablemente sean más prácticos, nuestros hogares realmente podrían ser mucho más eficientes.

En el interior de la puerta, una pantalla con acabado de espejo muestra toda la información que requieres al entrar o salir de tu casa: actualizaciones de tráfico y clima, recibos de comestibles y más. No soy fanático del enfoque que busca poner una pantalla en cada dispositivo tecnológico de los hogares inteligentes, por lo que en un comienzo no me fijé mucho en la puerta interior, pero luego me di cuenta de lo útil que sería tener un espejo de cuerpo completo en el interior de mi puerta de entrada. He salido de casa con el cabello desgreñado en más ocasiones de lo que me gustaría admitir, y un pequeño recordatorio de acomodarme un poco el pelo, cerrar la cremallera de mi pantalón o limpiar las migas de mi camisa siempre será bienvenido.

Por desgracia, probablemente pasarán décadas antes de que dispositivos como este lleguen a la mayoría de nuestros hogares. Pero cuando estemos listos para aventurarnos en el futuro de la tecnología para hogares inteligentes, esta puerta con seguridad estará esperando por nosotros.

