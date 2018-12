Microsoft presenta el nuevo app de Office para Windows 10

Agrandar Imagen Microsoft

Microsoft está intentando que sea más fácil usar las apps de Office, por lo que presentó su nuevo app de Office para Windows 10.

El app será un repositorio central para todas tus necesidades relacionadas a Microsoft Office, y reemplaza el app My Office. Con el nuevo app de Office podrás acceder a todas las apps de productividad de Microsoft Office en la parte superior de la ventana, lo cual facilita pasar de una a otra. También te mostrará todos los documentos en los que has trabajado recientemente y ofrece una función de búsqueda para que encuentres los documentos que no aparecen en esa pantalla.

Microsoft dice que la experiencia será similar a la que ofrece Office.com, que también actúa como un repositorio central para los usuarios Web.

En fechas recientes, Microsoft ha estado rediseñando su software del portafolio de Office, incluyendo una actualización reciente al app de Outlook para iOS.

El nuevo app de Office estará disponible ahora para algunos suscriptores de Windows Insiders y pronto llegará a todos los usuarios de Windows 10. El app es gratuito con cualquier suscripción de Office 365, Office 2019, Office 2016 y Office Online. Está disponible a traés de la Microsoft Store, y a partir del verano de 2019 vendrá preinstalado en los nuevos dispositivos con Windows 10.