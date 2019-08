Off-Facebook Activity: Cómo usar la nueva herramienta de privacidad

Facebook

Facebook lanzó el martes 20 de agosto la nueva herramienta Off-Facebook Activity, que permite a los usuarios tener un mayor control de los datos que aplicaciones y sitios Web comparten con la red social.

Antes de que entres en pánico, cuando hablamos de datos nos referimos a tus interacciones en Internet. Por ejemplo, cuando estás buscando una bicicleta o planeando unas vacaciones por Internet, algunos negocios comparten este tipo de datos con Facebook y es así como "mágicamente" aparecen anuncios de ese producto o lugar en específico en tu cronología de Facebook.

Off-Facebook Activity está disponible por ahora sólo en España, Irlanda y Corea del Sur, pero según Facebook, es cuestión de meses para que llegue al resto del mundo.

Con Off-Facebook Activity podrás ver un resumen de la información que la red social recibe sobre tu actividad en otras aplicaciones y sitios Web, por lo que podrás desactivar ese historial de navegación para que ya no esté asociado a tu perfil. Es así como los anuncios personalizados dejarán de aparecer en tu news feed.

Según dijo Facebook en un comunicado, "esta es otra de las formas para ofrecerle a las personas más transparencia y control en Facebook".

Facebook también actualizó su Biblioteca de anuncios de Facebook y la función "Why am I seeing this ad?" (¿Por qué estoy viendo este anuncio) e incorporó una nueva función llamada "Why am I seeing this post?" (¿Por qué estoy viendo esta publicación?), las cuales te ayudan a tener un mayor control sobre lo que aparece en tu cronología de Facebook.

¿Cómo acceder a Off-Facebook Activity?

Una vez que esta herramienta esté disponible en tu país, tendrás que ir a Configuración > Tu información de Facebook > Off-Facebook Activity. Una vez ahí, podrás administrar tu actividad en Facebook, borrar tu historial y desactivar cualquier actividad futura.

¿Eso quiere decir que ya no verás más anuncios dentro de tu cuenta?

No, según Facebook, los anuncios seguirán apareciendo pero estos serán menos personalizados. Lo que pasará es que una vez que hayas desactivado o borrado tu historial, Facebook va a quitar la información que las aplicaciones o sitios Web compartían. Ahora, Facebook ya no podrá saber qué sitios Web visitaste o cuáles eran tus búsquedas y por lo tanto, ya no habrán más anuncios dirigidos.

